Corul „Byzantion” concertează la Mănăstirea Nicula

Unul dintre cele mai apreciate ansambluri de muzică bizantină din spațiul ortodox, Corul Academic „Byzantion”, va susține un recital de excepție vineri, 15 mai 2026, la Sfânta Mănăstire Nicula. Evenimentul, programat să înceapă la ora 20:30, promite publicului clujean o seară de înaltă trăire duhovnicească și măiestrie interpretativă.

Recitalul are loc în contextul celei de-a IV-a ediții a Masterclass-ului de Muzică Psaltică, desfășurat la mănăstire în perioada 11-17 mai. Sub îndemnul psalmistului: „Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși”, această ediție a cursurilor este dedicată anului comemorativ al sfintelor femei din calendarul creștin-ortodox.

Pe tot parcursul acestor zile, viața liturgică de pe colina Niculei este îmbogățită de prezența unor invitați de marcă, precum lect. univ. dr. Adrian Sîrbu, tenorul Călin Brătescu și distinsul profesor grec Georgios Konstantinou. Aceștia oferă cursanților — cântăreți bisericești și iubitori ai muzicii bizantine — șansa de a aprofunda tehnica vocală și rânduiala cântării la strană.

Publicul este așteptat vineri seară să se unească în rugăciune și laudă prin cântare, într-un spațiu care, prin tradiție și istorie, rămâne un far al spiritualității transilvănene.