Corul Madrigal concertează în Spania după 31 de ani

În perioada 24 – 30 noiembrie 2025, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, se întoarce în Spania după 31 de ani, cu o serie de producții la Mérida, Córdoba și Madrid, prin care celebrează Ziua Națională a României și evenimente marcante pentru Spania și România.

Corul Madrigal reîntâlnește publicul spaniol și comunitatea românească din Spania în cadrul a trei concerte extraordinare, ce au loc în unele dintre cele mai prestigioase spații culturale ale Europei: Moscheea-Catedrală din Córdoba (patrimoniu UNESCO), Catedrala Almudena și Círculo de Bellas Artes din Madrid. În cadrul turneului, Institutul Cultural Român de la Madrid vernisează expoziția omagială „Marin Constantin 100”, iar Corul Madrigal filmează un nou videoclip la Teatrul Roman din Mérida, amfiteatru antic cu o istorie de peste două milenii, parte a patrimoniului UNESCO.

Turneul Madrigal în Spania este organizat la invitația Institutului Cultural Român de la Madrid, alături de Ambasada României în Regatul Spaniei și Consulatul General al României la Sevilla. Evenimentele marchează Ziua Națională a României și inaugurează seria manifestărilor culturale care vor sărbători, în anul 2026, 145 de ani de relații diplomatice între România și Spania și 20 de ani de activitate neîntreruptă a ICR Madrid.

MADRIGAL ÎN SPANIA – PROGRAM

❑ 25 noiembrie – Mérida

Filmarea noului videoclip Madrigal, în premieră absolută, la Teatrul Roman din Mérida, un amfiteatru antic cu o istorie de peste două milenii, parte a patrimoniului UNESCO. Proiectul continuă seria multimedia a Corului Madrigal, „Muzică contemporană românească în spații antice universale”, care valorifică prin muzică spații istorice cu încărcătură simbolică, punând în dialog creația românească contemporană și patrimoniul mondial.

❑ 26 noiembrie – Córdoba

Concert extraordinar la Moscheea-Catedrală Mezquita, una dintre cele mai importante construcții sacre ale lumii. Evenimentul marchează 1.700 de ani de la Conciliul de la Niceea (325 d.Hr.), când a fost adoptat Crezul, text fundamental al creștinismului. Concertul, susținut în două părți, reunește creații sacre românești și internaționale.

❑ 27 noiembrie – Madrid

Vernisajul expoziției „Marin Constantin 100” dedicată Centenarului Marin Constantin, la sediul Institutului Cultural Român de la Madrid. Expoziția reunește picturi, sculpturi și costume de scenă din colecția Madrigal și rămâne deschisă până la 15 ianuarie 2026, fiind inclusă și în programul Zilei Culturii Naționale. O parte dintre exponate vor fi prezentate în cadrul recepției oficiale de 1 Decembrie, organizate de Ambasada României la Madrid.

❑ 28 noiembrie – Madrid

Concert de colinde și muzică sacră la Catedrala Almudena, sediul Arhidiecezei din Madrid. Desfășurat în cadrul Anului Jubiliar 2025, sărbătoare de importanță majoră a Bisericii Catolice, concertul reunește opusuri românești și internaționale dedicate Crăciunului, într-unul dintre cele mai importante spații spirituale ale Spaniei.

❑ 29 noiembrie – Madrid

„Madrigal for Babies”, la Círculo de Bellas Artes, un eveniment dedicat bebelușilor, viitoarelor mame și părinților, parte a programului de educație timpurie al Corului Madrigal. Repertoriul este conceput pentru a valorifica efectul terapeutic al muzicii asupra dezvoltării emoționale și cognitive timpurii.

De-a lungul istoriei sale, Corul Madrigal a susținut opt turnee în Spania, sub conducerea maestrului Marin Constantin, devenind un simbol al diplomației culturale româno-spaniole. Primul turneu, în 1968, la Festivalul Internațional de Muzică de la Barcelona, a fost considerat o adevărată revelație artistică, presa spaniolă scriind despre „perfecțiunea absolută” și „omogenitatea fără cusur” a Madrigalului. Au urmat turnee remarcabile în 1970 și la începutul anilor ’90, în numeroase orașe precum Santiago de Compostela, Bilbao, Granada, Madrid, Valencia sau Santander.

În 2025, Turneul Madrigal în Spania continuă tradiția de excelență internațională a Corului Madrigal, și aduce în fața publicului din Spania muzică sacră, colinde și muzică recomandată bebelușilor. De la amfiteatrele antice din capitala provinciei romane Lusitania, până la catedralele regale ale Spaniei, Madrigal poartă vocea României în spații grandioase, unde credința, istoria și arta se întâlnesc sub semnul unității și al spiritului.

Turneul Madrigal în Spania se înscrie în programul aniversar „Marin Constantin 100”, prin care Corul Madrigal sărbătorește 100 de ani de la nașterea fondatorului său, dirijorul și compozitorul Marin Constantin, printr-o serie amplă de proiecte și evenimente culturale, care se desfășoară pe tot parcursul anului 2025. Turneul este organizat de Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” și Ministerul Culturii, cu sprijinul Institutului Cultural Român, al Institutului Cultural Român de la Madrid, al Ambasadei României în Regatul Spaniei, al Consulatului General al României la Madrid și al Consulatului General al României la Sevilla.