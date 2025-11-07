Corul Madrigal deschide la Cluj turneul extraordinar de Crăciun 2025

Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” va deschide Turneul extraordinar „Madrigal de Crăciun” 2025 la Cluj-Napoca, marți, 3 decembrie, de la ora 19:00, în BTarena.

Evenimentul marchează începutul unei serii de opt concerte organizate între 3 și 21 decembrie, în șapte orașe din țară: Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Sibiu, Iași, Botoșani, București și Craiova.

Sub conducerea dirijorului Anna Ungureanu, publicul va putea asculta producția „Madrigal de Crăciun – Două concerte într-unul singur (2 în 1)”, care reunește colinde românești și piese internaționale din spectacolele „Crăciunul florilor” și „Christmas mood”.

Potrivit managerului Corului Madrigal, Emil Pantelimon, turneul continuă o tradiție culturală începută acum șase decenii de fondatorul ansamblului, maestrul Marin Constantin, reunind, în fiecare decembrie, publicul din întreaga țară în jurul bucuriei colindului.

Proiectul se înscrie în programul aniversar „Marin Constantin 100”, dedicat centenarului nașterii fondatorului corului.

Biletele pentru concertul de la Cluj sunt disponibile pe platforma bilete.ro.