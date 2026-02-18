Corul Madrigal organizează audiții pentru artiști lirici și dirijor asistent

În perioada 16 februarie – 1 aprilie 2026, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” organizează o nouă sesiune de înscrieri la audiții pentru pozițiile de artiști lirici și dirijor asistent.

Corul Madrigal invită artiștii lirici să se înscrie pentru participarea la audiții pentru partidele: SOPRAN, ALTO, TENOR și BAS.

Audițiile se adresează candidaților de pretutindeni, cu vârsta peste 18 de ani, care cunosc limba română și au absolvit sau urmează cursurile unei facultăți de muzică.

Înscrierea candidaților pentru preselecție se face prin depunerea online a unui dosar care să conțină un CV actualizat, precum și un link de transfer al unui material video de maximum 5 minute, cu o interpretare individuală din ultimele 6 luni (iunie 2025 – ianuarie 2026).

Înscrierile sunt disponibile online: FORMULAR ÎNSCRIERE AUDIȚII ARTIȘTI LIRICI

Data limită pentru transmiterea dosarului de înscriere este 1 aprilie 2026.

* În urma analizei dosarelor de înscriere, vor fi contactați numai candidații selectați pentru participarea la audiții. Audițiile vor fi organizate începând cu 4 mai 2026, la București.

Corul Madrigal invită dirijorii de cor să se înscrie pentru participarea la audiții pentru poziția de DIRIJOR ASISTENT.

Audițiile se adresează candidaților de pretutindeni, cu vârsta peste 23 ani, care cunosc limba română și au absolvit cursurile unei facultăți de muzică – nivel master sau sunt studenți la master în domeniu.

Înscrierea candidaților pentru preselecție se face prin depunerea online a unui dosar care să conțină un CV actualizat, precum și un link de transfer al unui material video care să conțină o lucrare dirijată pe scenă din ultimele 6 luni (iunie 2025 – ianuarie 2026).

Înscrierile sunt disponibile online: FORMULAR ÎNSCRIERE AUDIȚII DIRIJOR ASISTENT

Data limită pentru transmiterea dosarului de înscriere este 1 aprilie 2026.

* În urma analizei dosarelor de înscriere, vor fi contactați numai candidații selectați pentru participarea la audiții. Audițiile vor fi organizate începând cu 4 mai 2026, la București.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta la adresa de e-mail resurseumane@madrigal.ro.

CORUL NAȚIONAL DE CAMERĂ „MADRIGAL – MARIN CONSTANTIN”

Fondat în anul 1963 de legendarul muzician și dirijor Marin Constantin (1925 – 2011), Corul Naţional de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” a devenit un reper al vieţii muzicale și diplomaţiei culturale.

Corul Madrigal este definit prin sonoritatea sa specifică, tehnica non-vibrato, amplasamentul stereofonic în scenă și costumele impunătoare. Repertoriul său este îndreptat către Renaștere, muzica preclasică și clasică, Romantism, muzica bizantină și creaţia contemporană românească și universală. Prezenţa scenică și componenţa ansamblului au fost în permanenţă rafinate, performanţa sa fiind comparată de critici cu „o vioară Stradivarius în mâna lui Paganini”.

Distins cu numeroase premii internaționale, Corul Madrigal a fost prezent pe cele mai importante scene ale lumii, cu mii de concerte și spectacole. În noiembrie 2016, Madrigalul a fost recunoscut oficial ca Ambasador al Libertăţii, Speranţei şi Păcii, primind premiul „Jean Nussbaum și Eleanor Roosevelt” la Palatul Naţiunilor Unite din Geneva, în cadrul Summit-ului Global de Religie, Pace şi Securitate.

Evenimentele susţinute de Corul Madrigal în ultimii ani au îmbogăţit amprenta spirituală și culturală a muzicii românești în întreaga lume. În anul 2023, Madrigalul a concertat în Statele Unite ale Americii după 35 de ani, într-un amplu turneu de pe Coasta de Est până la Coasta de Vest. În 2024, a susţinut 4 turnee internaţionale, cu concerte în Peru, în premieră, și în Europa – de la Roma, la Chișinău și de la Luxemburg, la Bruxelles. Anul 2025 a adus primul turneu Madrigal în Kazahstan, „Madrigal: Drumul Mătăsii” și o revenire spectaculoasă după 35 de ani în Japonia, la EXPO 2025 Osaka și Festivalul Internațional Coral de la Yokohama. În luna noiembrie 2025, Corul Madrigal, dirijat de Anna Ungureanu, s-a reîntâlnit cu publicul din Spania după mai bine de trei decenii, în cadrul evenimentelor culturale care au inclus filmări în vestigiile romane de la Mérida, expoziții ale Galeriei Madrigal și concerte în cele mai grandioase catedrale și spații culturale din Córdoba și Madrid.

Din anul 2011, Corul Madrigal derulează Programul Național Cantus Mundi, cel mai mare program de integrare socială prin muzică a copiilor din România, inițiat de renumitul dirijor Ion Marin, ce reunește în prezent 2.510 coruri și peste 87.000 de copii din România și diaspora.