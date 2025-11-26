Cotidianul „Răsunetul” sărbătorește 10.000 de apariții

Cotidianul „Răsunetul”, publicație reprezentativă pentru județul Bistrița-Năsăud și voce constantă a comunității locale, marchează un moment deosebit în istoria sa editorială: apariția numărului 10.000. Este o sărbătoare rar întâlnită în presa locală din România și un prilej de a privi cu recunoștință spre munca tuturor celor care, zi de zi, au slujit cuvântul tipărit.

Radio Renașterea se bucură de o colaborare îndelungată și firească cu redacția „Răsunetul”. De două ori pe săptămână, jurnalistul și directorul ziarului, Menuț Maximinian, este prezent la microfonul nostru, aducând ascultătorilor o trecere în revistă a celor mai importante evenimente sociale, culturale și religioase din Bistrița și din județ. Prezența lui consecventă a devenit, în timp, un reper pentru ascultătorii noștri.

Cu prilejul acestei aniversări, Radio Renașterea transmite redacției „Răsunetul” un mesaj de felicitare, semnat de directorul postului, Arhid. Dan Grigore Văscu:

Mesajul directorului Radio Renașterea

„Apariția numărului 10.000 al cotidianului «Răsunetul» este o mărturie despre statornicie și despre felul în care cuvântul scris poate deveni slujire. Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei ne amintește adesea, citând din Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, capitolul 10: «Credinţa este din auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos». Este un adevăr care ne privește pe toți cei ce lucrăm în spațiul comunicării – fie prin voce, fie prin scris.

Ziarul «Răsunetul» arată, prin lungul său parcurs editorial, că și cuvântul tipărit poate deveni o formă de slujire: o lucrare tăcută, zilnică, în care se întâlnesc responsabilitatea, discernământul și respectul față de adevăr. Vă felicităm pentru această sărbătoare editorială și pentru devotamentul cu care rămâneți aproape de oameni și de comunitate.

Le dorim tuturor celor din redacție să rămână un reper de încredere pentru bistrițeni și să continue să pună în centru omul, familia și valorile care dau sens vieții, în lumina lui Hristos.

În numele echipei Radio Renașterea, cu deosebită prețuire,

Arhid. Dan Grigore Văscu

Director

Concert aniversar de colinde: „Slobozi-ne, gazdă-n casă!”

Pentru a marca acest moment istoric, Bistrița va găzdui miercuri, 10 decembrie 2025, de la ora 18:00, la Palatul Culturii, un concert festiv de colinde, intitulat „Slobozi-ne, gazdă-n casă!”.

Invitat special al evenimentului va fi Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, care va adresa un cuvânt de binecuvântare. Seara va cuprinde și o dublă lansare de carte:

„Cine mai are grijă de părinții și bunicii noștri?” – PS Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord

„Povești de Crăciun” – Menuț Maximinian

Concertul are și o importantă dimensiune filantropică. Fondurile strânse vor sprijini Așezământul social pentru copii orfani „Sfântul Siluan Athonitul” din Dorolea, administrat de Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Rebra-Parva, în prezența Pr. stareț Chiril Zăgrean.

Pe scenă vor urca numeroși artiști și ansambluri:

– Flavius Buzilă (Hara)

– Angelina Tiniș Lungu

– Livia Harșa și Grupul „Flori Țoplețene”

– Ansamblul Profesionist „Dor Românesc”

– Coralele Protopopiatelor Bistrița, Năsăud și Beclean

– grupuri de colindători și interpreți de folclor

Gazdele serii vor fi meșterii populari Ana și Corneliu Bodescu, iar prezentarea concertului va fi realizată de Pr. Ioan Pintea și Menuț Maximinian.

Intrarea este liberă, iar bistrițenii sunt invitați să se bucure de colind, tradiție și comuniune, într-un eveniment care celebrează nu doar istoria presei locale, ci și identitatea culturală a întregului județ.