Credincioși, elevi și studenți teologi clujeni, uniți în rugăciune la Catedrala Mitropolitană, în prima săptămână din Postul Paștilor 2026

În prima săptămână a Postului Sfintelor Paști 2026, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, profesori, studenți și elevi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai și de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din municipiu, precum și de la alte facultăți din oraș, participă la slujbele specifice acestei perioade. La finalul fiecărei seri de rugăciune, un invitat special rostește un cuvânt de învățătură, meditând împreună cu cei prezenți asupra perioadei pregătitoare și premergătoare sărbătorii Învierii Domnului.

Programul duhovnicesc de anul acesta a fost deschis duminică seara, 22 februarie, de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, care a oficiat Vecernia iertării, urmată de programul catehetic duminical.

Cu acest prilej, în cadrul programului catehetic „O seară cu Domnul Hristos și Preasfânta Sa Maică”, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură despre rolul și importanța Postului Mare.

„Postul Mare ne dă posibilitatea să ne facem mai buni. Postul Mare începe cu Duminica Izgonirii lui Adam din Rai. Pentru păcatele lui a fost izgonit din Rai, pentru faptul că nu a postit. O singură poruncă i-a dat Dumnezeu: să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Postul ține șapte săptămâni, după care este luminata zi de Paști, când Domnul Hristos, așa cum observăm în Icoana Învierii, cu o mână îl scoate pe Adam din iad, iar cu cealaltă pe Eva. Intuim așadar cât de important este Postul Mare, în care nădăjduim să ne facem mai buni, iar Hristos să ne scoată și pe noi din iad și să ne ducă în Rai, în Împărăția Cerurilor.”

Ierarhul a subliniat apoi legătura dintre post și iertare:

„Toate faptele cele bune făcute în timpul postului vor fi primite dacă îi iertăm pe cei din jurul nostru care ne-au greșit nouă.”

De asemenea, a arătat că postul nu înseamnă doar înfrânare de la bucate, ci și curățire de răutate:

„Principala carte de slujbe din perioada aceasta este Triodul, iar această carte ne spune că, precum postim de bucate, așa să postim și de răutate, pentru că altfel postul nostru nu are nicio valoare. E foarte importantă rugăciunea, e foarte important faptul că trebuie să ne spovedim bine, să citim Sfintele Scripturi, dar toate acestea le ia Dumnezeu în seamă dacă le iertăm semenilor noștri lucrurile cu care ne-au supărat.”

În încheiere, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși la strădanie duhovnicească în această perioadă:

„În perioada aceasta ne străduim, după puterile noastre, să ne facem mai buni, să-i ajutăm pe cei necăjiți, să postim, să ne rugăm, să citim Sfânta Scriptură și multe alte lucruri pe care le putem face pentru a ne îndrepta și a ne sfinți viața. Să nu uităm, e foarte important să ne spovedim bine. Dorim ca postul acesta să vă fie liniștit, minunat și mângâietor, plin de har și de pace!”

Alături de ierarh, în rugăciune s-au aflat slujitorii Catedralei, părinții profesori, studenți și elevi ai celor două instituţii de învăţământ teologic din municipiu, precum și numeroși credincioși clujeni.

Răspunsurile la strană au fost date de Corul bărbătesc al Facultății de Teologie Ortodoxă, dirijat de pr. lect. univ. dr. Daniel Mocanu, și de Corul bărbătesc al Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, dirijat de pr. prof. dr. Petru Stanciu.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a citit rugăciunea specială de dezlegare specifică perioadei de intrare în Postul Mare. Apoi, a avut loc ritualul sărutării păcii, când Arhipăstorul, toți preoții și credincioșii prezenți și-au cerut și dăruit iertarea.

Postul Mare începe cu Vecernia din Duminica Izgonirii lui Adam din Rai sau „Vecernia Iertării”. Această denumire vine de la ritualul care are loc la finalul slujbei, când slujitorii și credincioșii se îmbrățișează cerându-și iertare, pentru a intra în post cu inimile curate.

Program liturgic-duhovnicesc pentru elevii şi studenţii teologi

În prima și ultima săptămână din Postul Mare, Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca intensifică programul de rugăciune prin participarea la slujbele speciale săvârșite în această perioadă, atât la paraclisele școlilor teologice, cât și la Catedrala Mitropolitană din municipiu. La finalul fiecărei seri de rugăciune, un invitat special va rosti un cuvânt de învățătură, meditând împreună cu cei prezenți asupra perioadei pregătitoare și premergătoare sărbătorii Învierii Domnului.

În primele patru zile ale Postului Mare, 23–26 februarie, de la ora 18:00, la Catedrala Mitropolitană va fi săvârșită slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia va fi citit Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, împărțit în patru părți. La finalul fiecărei seri, un invitat special va rosti o meditație duhovnicească.

Joi, 26 februarie, de la ora 18:00, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul va oficia slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia va fi citită ultima parte a Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, iar la final va rosti un cuvânt de învățătură.

Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul se citește în prima săptămână din Postul Paștilor, în patru părți, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, în cadrul Pavecerniței Mari. De asemenea, în miercurea din săptămâna a cincea din Postul Mare, se citește integral, în cadrul slujbei numite „Denia Canonului cel Mare”.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului