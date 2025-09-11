Credincioșii sunt așteptați la sfințirea bisericii Așezământului „Sfântul Onufrie cel Mare” din Florești

Sâmbătă, 27 septembrie 2025, va avea loc slujba de sfințire a bisericii Așezământului „Sfântul Onufrie cel Mare” din Florești-Cluj, un eveniment de mare bucurie, prilejuit de praznicul Sfântului Ierarh Antim Ivireanul.

În ajunul sărbătorii, vineri seara, se va oficia Vecernia cu Litie și Utrenia, iar sâmbătă, începând cu ora 9:00, va avea loc slujba de sfințire a bisericii, urmată de Sfânta Liturghie arhierească, săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de alți ierarhi și preoți invitați.

Credincioșii sunt așteptați să se alăture la rugăciune și să trăiască împreună momentul sfințirii unei noi biserici, care devine casă a lui Dumnezeu și loc de întâlnire duhovnicească pentru comunitate.

Scurt istoric

Ideea înființării Așezământului pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare” din Florești aparține părintelui protosinghel Visarion Pașca și a fost conturată încă din anul 1994, odată cu întemeierea Mănăstirii Florești. Proiectul a prins viață în 2013, prin constituirea Asociației Filantropice „Sfântul Onufrie” și prin punerea pietrei de temelie a așezământului de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, în ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Onufrie cel Mare.

Așezământul, acreditat în 2015, cuprinde patru case de tip familial (două finalizate și două în construcție), o biserică, spații de recreere și locuri de joacă. Este destinat copiilor aflați în dificultate, oferindu-le găzduire, hrană, îmbrăcăminte, educație și consiliere socială.

Pe lângă copiii ocrotiți în cadrul așezământului, Asociația „Sfântul Onufrie” sprijină anual aproximativ 250 de elevi din județele Cluj, Sălaj, Maramureș și Bistrița-Năsăud, prin oferirea de hrană, îmbrăcăminte și rechizite școlare.

Cum putem sprijini

Cei care doresc să sprijine activitatea așezământului o pot face prin donații:

Cont RON: RO27 BTRL RONC RT02 0955 7001

Cont EUR: RO74 BTRL EURC RT02 0955 7001

Cont USD: RO78 BTRL USDC RT02 0955 7001

De asemenea, se poate trimite un SMS cu textul ORFAN la numărul 8845, în valoare de 2 euro.