Credinţa e puntea vie între om şi Dumnezeu｜Liviu Rebreanu

Vorbe de înțelepciune

Liviu Rebreanu:

„Numai credinţa neclintită mântuieşte pe om aici şi dincolo deopotrivă. Credinţa e puntea vie peste prăpăstiile dintre sufletul zbuciumat şi lumea plină de enigme, şi mai cu seamă între om şi Dumnezeu.”

