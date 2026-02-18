CRISTALE DE MĂRŢIŞOR, Expoziție la Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Muzeul Etnografic al Transilvaniei, instituție de cultură care își desfășoară activitatea în subordinea Consiliului Județean Cluj găzduiește o nouă ediție a Expoziției Mineralia, în perioada 20-22 februarie 2025.

Piatra stelelor e vedeta evenimentului Mineralia – Cristale de Mărțișor. Moldavitul este cea mai valoroasǎ dintre “tectite”, pietre formate la impactul unui meteorit cu Pǎmântul, prin combinarea rocilor terestre topite și a materialului cosmic.

Cu 15 milioane de ani în urmǎ, un meteorit gigantic a cǎzut în zona unde acum este granița dintre Germania și Cehia, lângǎ râul Moldava (Vltava). Astfel s-a format moldavitul, în bucǎți mici de câțiva centimetri, cu suprafața neregulatǎ, texturatǎ, translucid. Cea mai importantǎ caracteristicǎ este culoarea verde, cu nuanțe olive, care este unicǎ. Apreciat de colecționari și bijutieri încǎ din secolul XVIII, moldavitul și-a gǎsit locul între cele mai apreciate pietre de podoabǎ.

Expoziţia MINERALIA CLUJ prezintă exclusiv piese din lumea minerală: cristale naturale de cuarţ, calcit, pirită; eşantioane de colecţie din hematit, aventurin, malachit, azurit; minerale şlefuite, roci, obiecte sculptate, agate, geode de ametist şi fosile.

Expozanți din întraga țarǎ (Baia Mare, Oradea, Cluj, Bistrița, București), geologi, mineralogi sau pasionați ai pietrelor, vǎ așteaptǎ cu produse inedite și creații proprii: podoabe, bijuterii și bineînțeles mǎrțișoare de sezon, realizate numai din pietre naturale, fine, semipreţioase brute sau şlefuite, cărora li se adaugă coralul, perlele sau chihlimbarul.

Vă aşteptăm să descoperiţi toate aceste minunăţii ale lumii minerale, timp de 3 zile, zilnic între orele 10-18, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, strada Memorandumului nr 21. Intrarea este liberǎ!