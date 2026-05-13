Comunitatea academică clujeană este invitată să dea startul unei dimineți pline de energie duminică, 24 mai 2026, de la ora 9:30, în Piața Unirii. Crosul Universităților Clujene, eveniment organizat sub egida Zilelor Clujului și găzduit de USAMV Cluj-Napoca, reunește studenți de la toate instituțiile de învățământ superior din oraș într-o competiție a vitalității și a bunei dispoziții.

Cursa, care se va desfășura pe un traseu de 3 kilometri prin zonele istorice reprezentative ale orașului, aduce împreună tineri de la Universitatea „Babeș-Bolyai”, UMF „Iuliu Hațieganu”, Universitatea Tehnică, USAMV, Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, Universitatea de Artă și Design, precum și de la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”. Evenimentul își propune să celebreze spiritul universitar prin sport, transformând centrul orașului într-un spațiu al comuniunii și al sănătății.

Înscrierea la competiție este gratuită și se poate face online până la data de 19 mai. Toți participanții vor primi numere de concurs și vor fi încurajați pe traseu de echipe de voluntari. La finalul cursei, bucuria mișcării va fi completată de o tombolă cu premii surpriză oferite de sponsorii evenimentului.

Crosul Universităților Clujene reprezintă o oportunitate deosebită pentru studenți de a redescoperi farmecul orașului prin sport, oferind o dimineață plină de zâmbete și energie în nucleul istoric al Clujului.