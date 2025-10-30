Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Societate

CTP anunţă înființarea a două noi linii de transport pe perioada 31 octombrie- 2 noiembrie

de | oct. 30, 2025

Pentru a facilita deplasările clujenilor înspre și dinspre cimitirele din oraș, în vederea comemorării celor dragi, Primăria Cluj-Napoca și CTP Cluj-Napoca anunță înființarea a două noi linii de transport, care vor fi operaționale în perioada 31 octombrie- 2 noiembrie.

Traseele celor 2 linii vor fi:

L8S➡stația Constantin Prezan (cart. Mărăști) – cimitirulMoș Ion Roată (cart. Someșeni).

L39S➡stațiaPiața Mihai Viteazul Est (str. I.P. Voitești) – cimitirulPomet (Valea Chintăului);

Cursele speciale vor avea plecări din oră în oră, în intervalul orar 10:00- 20:00.

De asemenea, în data de 1 noiembrie se suplimentează mijloacele de transport în comun pe următoarele linii:

Autobuze: 24B, 31, 35 și 43B;

Troleibuze: 6 și 25.

Programele de circulație pot fi consultate pe site-ul www.ctpcj.ro și în aplicația gratuită de mobil Tranzy.

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Societate
Începutul de an universitar la Extensia Bistrița UBB

Începutul de an universitar la Extensia Bistrița UBB

Luni, 29 septembrie 2025, la Extensia Bistrița a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a avut loc festivitatea de deschidere a noului an universitar, în prezența studenților, cadrelor didactice, oficialităților locale și a numeroși invitați. Momentul a fost...