CTP anunţă înființarea a două noi linii de transport pe perioada 31 octombrie- 2 noiembrie

Pentru a facilita deplasările clujenilor înspre și dinspre cimitirele din oraș, în vederea comemorării celor dragi, Primăria Cluj-Napoca și CTP Cluj-Napoca anunță înființarea a două noi linii de transport, care vor fi operaționale în perioada 31 octombrie- 2 noiembrie.

Traseele celor 2 linii vor fi:

L8S➡stația Constantin Prezan (cart. Mărăști) – cimitirulMoș Ion Roată (cart. Someșeni).

L39S➡stațiaPiața Mihai Viteazul Est (str. I.P. Voitești) – cimitirulPomet (Valea Chintăului);

Cursele speciale vor avea plecări din oră în oră, în intervalul orar 10:00- 20:00.

De asemenea, în data de 1 noiembrie se suplimentează mijloacele de transport în comun pe următoarele linii:

Autobuze: 24B, 31, 35 și 43B;

Troleibuze: 6 și 25.

Programele de circulație pot fi consultate pe site-ul www.ctpcj.ro și în aplicația gratuită de mobil Tranzy.