CTP Cluj-Napoca eliberează abonamentele gratuite pentru anul 2026 în comunele Apahida, Baciu, Florești și Feleacu

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. anunță că, începând cu 17 noiembrie 2025, se eliberează abonamentele gratuite pentru transportul public pe anul 2026, destinate pensionarilor și persoanelor vârstnice din Apahida, Baciu, Florești și Feleacu, precum și anumitor categorii speciale de beneficiari.

Sunt eligibili:

pensionarii și persoanele vârstnice cu domiciliul în Apahida, Baciu, Florești și Feleacu;

persoanele persecutate politic , deportate sau constituite în prizonieri (Legile 118/1990, 189/2000 și OUG 214/1999);

persoanele cu dizabilități – handicap grav sau accentuat –, precum și însoțitorii ori asistenții personali ai acestora (Legea 448/2006 și hotărârile municipale în vigoare).

Abonamentele se încarcă la centrele de ticketing CTP, pe baza documentelor specifice fiecărei categorii.

Documente necesare, în funcție de localitate

Comuna Apahida – abonament gratuit

act de identitate (domiciliu în Apahida) – original;

adeverință eliberată de Primăria Apahida;

cardul de transport (dacă există).

Comuna Baciu – abonament gratuit

act de identitate – original;

adeverință de la Primăria Baciu;

cardul de transport (dacă există).

Comuna Florești – abonament gratuit

act de identitate – original;

decizie de pensionare / ultimul cupon de pensie – original;

cardul de transport (dacă există).

Comuna Feleacu – abonament lunar cu reducere

act de identitate – original;

cupon de pensie – original;

cardul de transport (dacă există).

Beneficiarii legilor speciale (L118/1990, L189/2000, OUG 214/1999)

act de identitate – original + copie;

decizie / hotărâre de la Casa Județeană de Pensii – copie (se reține);

două copii ale ultimului cupon de pensie (se rețin);

cardul de transport, dacă există.

Persoanele cu dizabilități

Acestea sunt așteptate la Centrul de vânzare Opera (Piața Ștefan cel Mare nr. 17-18), cu:

actul de identitate – original;

cardul de transport.

În prealabil, este necesară depunerea unei cereri la Direcția de Asistență Socială și Medicală a Primăriei Cluj-Napoca, pentru înscrierea pe listele de beneficiari.

Informații suplimentare

Primul card se emite gratuit, pe loc.

Cardurile pierdute se înlocuiesc contra cost.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. reamintește că abonamentele pot fi reîncărcate în oricare dintre centrele de ticketing ale companiei.