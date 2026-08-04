Cultul Mariei P1 (Pr. Prof. Stelian Tofană)

Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură”, susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19.00.
Înrudirea duhovnicească a familiilor. Despre nași, fini și prieteniile în duh la Sfinții Paisie Aghioritul și Iosif Isihastul | Constantin Grigore
În veacul trecut, o pleiadă de sfinți isihaști au scris despre folosul care se dobândește dintr-o prietenie duhovnicească, clădită hristocentric, sub înrâurirea legilor dumnezeiești. Înrudirea duhovnicească dintre nași și părinți nu poate fi redusă la o relație de...