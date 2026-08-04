Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Studiu biblic

Cultul Mariei P1 (Pr. Prof. Stelian Tofană)

de | aug. 4, 2026

Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură”, susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19.00.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Cultul Mariei P1 (Pr. Prof. Stelian Tofană)
Loading
/

DISTRIBUIE

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/steliantofana/" target="_self">Pr. Prof. Stelian Tofană</a>

Pr. Prof. Stelian Tofană

Profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, titularul catedrei de „Studiul Noului Testament”.

Emisiuni recente

Pașii credinței și pașii rațiunii | Duminica a 9-a după Rusalii

Pașii credinței și pașii rațiunii | Duminica a 9-a după Rusalii

Ev. Matei 14, 22-34 Umblarea pe mare - Potolirea furtunii „Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor. Iar dând drumul mulţimilor, S-a suit în munte, ca să Se roage singur....

Faptele Sfinților Apostoli P8 (Pr Prof Stelian Tofană)

Faptele Sfinților Apostoli P8 (Pr Prof Stelian Tofană)

Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură”, susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19.00.

ARHIVĂ EMISIUNI

ARHIVA INTEGRALĂ