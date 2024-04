CULTURA SUB PRESIUNE, concurs de caricatură tematică la festivalul Rocada Artelor 2024

În ediția 2024, ROCADA ARTELOR propune o temă a festivalului inspirată din prezentul aflat într-o efervescentă schimbare a valorilor și reperelor: CULTURA SUB PRESIUNE. De la literatură la arte plastice, de la teatru la film și artă digitală, de la critica oricărei expresii artistice la eliberarea completă de canoane, totul este sub presiunea schimbării. Sau, e doar o impresie sub imperiul vremurilor? Oricum ar fi, tot arta e cea care ne oferă un instrument subtil, rafinat, prin care, pe de o parte, putem pune în lumină ceea ce ne duce înainte, dar și să ne amuzăm cu autoironie de propriile limite, pe de altă parte. Am numit CARICATURA.

Astfel a apărut ideea includerii în festivalul ROCADA ARTELOR 2024 a unui concurs și a unei expoziții de caricatură inspirată de tema festivalului: CULTURA SUB PRESIUNE.

Regulament de participare

Se pot înscrie în concurs atât artiști caricaturiști amatori, tineri artiști și cât și profesioniști cu creații din următoarele genuri ale caricaturii:

Alegorie grafică

Caricatură de situație

Bandă desenată

Perioada de înscriere: 1 Aprilie – 1 Mai, 2024, ora 23:59.

Fiecare concurent poate trimite 1-3 lucrări, în format electronic, din genurile precizate, la adresa: contact@rocade.ro, cu mențiunea în subiectul mailului – „Pentru concursul de caricatură Cultura sub presiune”. Fișierele trimise vor purta numele autorului și titlul lucrării. În mesaj se va include și o foarte succintă descriere a tehnicii de realizare a lucrărilor trimise, precum și o scurtă biografie de artist, nu mai mult de 200 de cuvinte.

Jurizare. Un juriu format din artiști caricaturiști și scriitori umoriști consacrați va selecta un număr de lucrări ce vor forma expoziția tematică propusă. Juriul va aprecia:

expresivitatea și tehnica componentei vizuale;

rafinamentul satiric general al lucrării, inclusiv al textului acolo unde lucrările conțin și text;

încadrarea mesajului lucrării în tema propusă.

Lucrările selectate vor fi publicate în data de 5 mai 2024 pe site-ul rocade.ro. Artiștii selectați vor fi contactați prin e-mail pentru detalii legate de participarea în expoziție cu lucrările în original.

Expunere și publicare. Lucrările selectate vor fi expuse în cadrul Festivalului ROCADA ARTELOR ediția a III-a, în perioada 27 Mai – 16 iunie 2024 la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, ca expoziție colectivă de caricatură tematică cu titlul CULTURA SUB PRESIUNE. Premiile vor fi anunțate în cadrul vernisajului expoziției.

Ulterior desfășurării festivalului, lucrările vor fi publicate într-un volum colectiv de caricatură, la editura ROCADE.