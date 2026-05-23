Cum răspundem invidiei care ne încearcă sufletul?

În această întâlnire vom aborda o temă sensibilă a zilelor noastre, un păcat capital care ne poate încerca grav sufletul: invidia. Pornind de la învățătura Sfântului Evagrie Ponticul, vom ajunge să înțelegem cum trebuie să-i răspundem acestei patimi pentru a ne păstra pacea inimii.

În cuvântul său despre răutăți, Evagrie Ponticul numește invidia haina trufiei și rădăcina bârfelii. Ea aduce prefăcătorie în prietenie, înșelare în relații și devine dușmana iubirii, hrănindu-se din gelozie, sarcasm față de cei lăudați și o curiozitate nesănătoasă.

Trebuie să recunoaștem că mai toți suntem ispitiți, într-un fel sau altul, de a vorbi despre celălalt. Însă, privind definiția Sfântului Evagrie, înțelegem că bârfa este doar un simptom, iar rădăcina ei este invidia ascunsă, care nu suportă reușita aproapelui.

Cum trebuie să răspundem acestui păcat? Soluția stă în cultivarea smereniei și în efortul de a ne bucura sincer de binele celuilalt. Doar prin curățirea minții și prin iubire creștină putem dezbrăca haina trufiei și redobândi armonia sufletească.