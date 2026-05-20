Cum recunoaștem semnele unui accident vascular cerebral?

În cadrul rubricii „Cultura vieții”, continuăm seria dialogurilor dedicate sănătății și prevenirii, abordând de această dată un subiect deosebit de important și de actual: accidentul vascular cerebral și semnele care pot anunța apariția acestuia.

Invitata ediției este dr. Delia Georgiana Ciuca, medic de familie și șef de secție în cadrul Centrului20 de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor”, care va explica pe înțelesul tuturor cum poate fi recunoscut un accident vascular cerebral și de ce intervenția rapidă poate salva viața unui om sau poate limita consecințele severe ale bolii.

De multe ori, simptome aparent banale — o amorțeală bruscă a feței sau a unui braț, dificultatea de a vorbi, tulburările de vedere, amețeala ori pierderea echilibrului — pot ascunde o urgență medicală majoră. În cadrul dialogului vom vorbi despre semnele de alarmă care nu trebuie ignorate, despre factorii de risc care favorizează apariția unui AVC, dar și despre importanța apelării rapide la serviciile medicale de urgență.

Emisiunea își propune să ofere informații clare și utile, într-un limbaj accesibil, pentru ca ascultătorii să poată recunoaște la timp simptomele unui accident vascular cerebral și să înțeleagă cât de importantă este prevenția, prin controale regulate și un stil de viață echilibrat.

O ediție necesară și practică, despre atenția față de sănătate și despre gesturile simple care pot face diferența între viață și moarte.