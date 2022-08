Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 8)

Odată, la părin­tele Isidor se afla Preasfinţitul Episcop E., în grădinuța de lângă chilie. În faţa lor, pe măsuţa cea şchioapă, pahare cu ceai şi, într-o cutie ruginită de la sardele, câţiva pesmeţi şi vreo două bucăţi de turtă dulce învechită. Tot stând ei de vor­bă, iată că începu să plouă, aşa că şi musafirul, şi gazda se adăpostiră sub un copac, continuându-şi dis­cuţia. Când ploaia conteni, părintele Isidor strânse vesela de la ceai şi găsi pesmeţii plutind în apa de ploaie strân­să în cutia de la conserve. Peste câteva zile, acelaşi epis­cop îşi servea ceaiul din nou cu părintele. Şi din nou pă­rintele scoase cutia cu aceiaşi pesmeţi, propunând să se mănânce ceea ce rămăsese de data trecută. „Dar mi-aduc aminte că se muiaseră de tot” – replică episcopul nedu­merit. „Da, dar eu am vărsat apa şi am uscat pesmeţii. Acum sunt iarăşi buni” – explică stareţul. Avem în acest mod de a-l tratat pe episcop cel mai bun „îndemn la simplitate”. Ne aflăm aici la polul opus al somptuoaselor mese de care are parte arhiereul atunci când merge în vizită canonică. E un mod indirect prin care Părintele Isidor spune: cât ne-am depărtat de simplitatea meselor luate pe malul Mării Galileii de Iisus împreună cu apostolii! Cât timp pierdem gătind sofisticate feluri de mâncare ce doar gâdilă limba și-l fac pe om rob pântecului, ținând duhul acestuia legat de pământ.

