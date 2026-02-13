Curajul de a transforma durerea în speranță – Irina poate

Într-o nouă ediție a emisiunii „Universul ideilor”, realizată de Simona Vlașa, pătrundem într-un dialog profund despre suferință, curaj și solidaritate.

Invitații acestei ediții sunt Ana și Doru Călăcean, părinții micuței Irina și fondatorii Asociația „Irina poate”, alături de scriitoarea Mihaela Gligan Lukacs.

👨‍👩‍👧 Povestea Irinei – o luptă pentru viață

Ana și Doru sunt părinții a doi copii: Matei, în vârstă de 4 ani, și Irina, de 2 ani. La doar 10 luni, Irina a fost diagnosticată cu Paraplegie Spastică tip 52, o boală genetică neuromusculară rară, cu aproximativ 55 de cazuri cunoscute la nivel mondial.

Irina urmează zilnic kinetoterapie și alte terapii de recuperare. Boala este progresivă, iar timpul este esențial. În lipsa experienței clinice din România, familia a apelat la specialiștii de la Hospital Sant Joan de Déu din Barcelona, unde se desfășoară o cercetare genetică ce ar putea deveni o șansă reală la tratament.

Costul estimativ al terapiei genetice este de aproximativ 600.000 de euro. Până în prezent, prin solidaritatea oamenilor, s-au strâns 135.000 de euro.

📚 Cuvântul care însoțește lupta

Scriitoarea Mihaela Gligan Lukacs aduce în această ediție perspectiva sensibilă a cuvântului scris – despre cum literatura poate însoți suferința, poate da sens încercărilor și poate mobiliza comunități întregi.

💙 „Irina poate” – o chemare la solidaritate

Asociația „Irina poate” susține cercetarea din Barcelona și pregătirea pentru momentul în care studiul clinic va deveni realitate.

Pentru cei care doresc să sprijine această cauză sau să afle mai multe detalii, pot accesa:

📌 Facebook: https://www.facebook.com/people/Asociatia-Irina-poate/61573956416205

📌 Instagram: https://www.instagram.com/asociatiairinapoate

📌 Website cercetare: https://micromecenatge.uab.cat/terapiagenicaparaplegia

📌 Modalități de donare:

Titular: ASOCIAȚIA IRINA POATE

LEI: RO55BACX0000002823418000

EURO: RO28BACX0000002823418001

BT Pay: 0753 854 370

PayPal: https://www.paypal.me/DoruCalacean

Formular 230: http://formular230.ro/asociatia-irina-poate

Revolut: @ana7hec

https://revolut.me/ana7hec

🎧 Vă invităm să urmăriți această ediție a emisiunii „Universul ideilor” – un dialog despre viață, speranță și puterea de a spune, împreună: „Irina poate.”