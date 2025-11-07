Curs de prim ajutor la Gherla – Startul campaniei „Din grijă pentru ceilalți”. Primul defibrilator public din oraș

La inițiativa Asociației Filantropia Ortodoxă – Filiala Gherla, s-a lansat campania „Din grijă pentru ceilalți”, un proiect dedicat educației medicale și sprijinului pentru viață.

Evenimentul de deschidere a avut loc joi, 6 noiembrie 2025, la Cinema Pacea din Gherla, printr-un curs gratuit de prim ajutor, organizat cu sprijinul Serviciului de Ambulanță al Județului Cluj, sub coordonarea managerului instituției, dr. Horia Simu. Cursul a reunit zeci de participanți din comunitate, dornici să învețe cum pot interveni corect în situații de urgență.

Activitatea a oferit noțiuni teoretice și practice privind recunoașterea urgențelor medicale, apelarea corectă la 112, manevrele de resuscitare cardio-respiratorie (CPR) și utilizarea defibrilatorului automat extern (AED) – un dispozitiv vital care poate restabili ritmul cardiac în primele minute critice.

Campania are ca scop achiziționarea și amplasarea primului defibrilator public din municipiul Gherla, un echipament care va putea fi folosit de persoane instruite în cazuri de urgență, contribuind astfel la salvarea de vieți în spațiile publice.

„Prin această campanie dorim să unim grija pentru suflet cu cea pentru trup, pentru că a te îngriji de viața aproapelui tău înseamnă a împlini porunca iubirii creștine. Ne dorim o comunitate educată, pregătită și solidară — un oraș care știe să intervină atunci când contează cel mai mult”, a declarat pr. as. med. Horea Baciu, coordonatorul proiectului.

Inițiativa se desfășoară în parteneriat cu:

– Protopopiatul Ortodox Gherla

– Primăria Municipiului Gherla

– Serviciul de Ambulanță al Județului Cluj, prin dr. Horia Simu

– Compania Becker S.A., pentru sprijinul financiar și logistic

– și majoretele „Queens Dancing”, implicate voluntar în promovarea mesajului campaniei.

Campania „Din grijă pentru ceilalți” va continua în perioada următoare prin activități educaționale și caritabile, menite să promoveze solidaritatea și responsabilitatea comunitară.

