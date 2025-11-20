Radio Renașterea

Curs gratuit de antreprenoriat social și management de proiect pentru tineri

de | nov. 20, 2025

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj, instituţie de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, organizează în perioada 25 noiembrie – 9 decembrie 2025 ediția din acest an a cursului gratuit de antreprenoriat social și management de proiect pentru tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 20 de ani „Provoacă viitorul: fii antreprenor!”.

Cursul este organizat cu sprijinul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România și vizează dezvoltarea de abilităţi antreprenoriale la tineri, prin familiarizarea cu domeniul antreprenoriatului, al antreprenoriatului social ṣi al managementului de proiect, dezvoltarea creativităţii şi a spiritului inovator, creşterea gradului de conştientizare a apartenenţei la o comunitate ṣi a gradului de implicare socială. Finalizarea cursului se va face prin elaborarea de planuri de afaceri individuale și de proiecte de îmbunătăţire a calităţii vieţii comunităţii, diploma de absolvire fiind acordată în urma prezentӑrii proiectelor elaborate.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Este o inițiativă lăudabilă și extrem de utilă pentru tinerii care sunt interesați să își îmbogățească cunoștințele și să își dezvolte abilitățile în aceste domenii. Astfel de cursuri îi ajută și îi învață cum pot transforma o idee într-o afacere de succes ori într-un proiect grozav.”

Instruirea se va desfășura în limba română, la American Corner Cluj-Napoca, situat pe Calea Dorobanților nr. 104, etajul 5, tronsonul vest, prin douӑ serii de cursuri ce vor avea loc zilnic, de luni până vineri, cu excepția zilei de 1 Decembrie 2025, astfel: 25 noiembrie – 9 decembrie 2025, între orele 14.00 și 17.00 – seria I, 25 noiembrie – 9 decembrie 2025, între orele 17.00 și 20.00 – seria a II-a.

Înscrierile se fac pânӑ în data de 21 noiembrie 2025, prin completarea formularului disponibil la adresa https://tinyurl.com/y82y8abt. Selecția participanților se va face pe baza motivației exprimate în formularul de înscriere. Toţi solicitanţii vor primi un răspuns prin e-mail până în data de 24 noiembrie 2025.

