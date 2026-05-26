„Cursa de Rățuște” revine la Cluj-Napoca de Ziua Copilului, pentru sprijinirea îngrijirii paliative pediatrice

Parcul Rozelor din Cluj-Napoca se va transforma luni, 1 iunie 2026, într-un spațiu al bucuriei depline, al generozității și al comunității reunite sub semnul binelui. Organizațiile Rotaract, în parteneriat cu Interact, dau startul unei noi ediții a faimosului eveniment caritabil „Cursa de Rățuște”, un proiect de suflet menit să aducă speranță și sprijin concret copiilor aflați în suferință.

Ediția din acest an își propune un obiectiv ambițios: strângerea sumei de 48.957 € prin „adopția” a 25.000 de rățuște de plastic. Fondurile colectate vor fi direcționate în proporție de 100% către Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor”. Această donație va asigura dotarea centrului cu echipamente medicale vitale și esențiale, menite să îmbunătățească considerabil calitatea vieții micilor pacienți cu boli grave care au cea mai mare nevoie de monitorizare continuă și asistență specializată 24 de ore din 24.

Manifestările din Parcul Rozelor se vor desfășura între orele 11:00 și 18:00, spațiul fiind amenajat sub conceptul generos de „Kids Fest”. Programul promite o gamă extrem de variată de ateliere, jocuri interactive, concursuri cu premii și surprize nenumărate.

Printre principalele atracții și parteneri ai ediției se numără:

Lego Corner realizat de BrickDepot și activități dedicate adolescenților organizate de Versus ;

Atelierul Portal Cafe , unde cei mici pot desena accesorii pentru rățuște și pot experimenta tehnologia de printare 3D;

Momente artistice dinamice și un flashmob spectaculos susținut de Genesis Dance Studio ;

Sesiuni de Face Painting și tatuaje oferite prin picturapefata.ro ;

Colțuri tematice pentru fotografii, Photo Booth și oglindă magică asigurate de Life’s Memories ;

Cadouri pentru copii oferite de OVB, prezența mascotelor, muzică, o zonă de relaxare de tip Lounge și o selecție bogată de Food Trucks.

Accesul publicului la complexul de activități din cadrul festivalului se va face într-un mod inedit, direct proporțional cu implicarea în cauza caritabilă. Fiecare rățușcă „adoptată” pentru marea cursă de pe apă îi va aduce participantului un jeton (1 rățușcă în cursă = 1 jeton). În funcție de complexitate, participarea la diferitele ateliere și jocuri din parcursul zilei va costa între 1 și 5 jetoane.

Pentru familiile care doresc să se bucure din plin de toate surprize pregătite, organizatorii oferă opțiunea de Full Access, ce se deblochează automat la adoptarea a 15 rățuște în cursă, oferind o insignă specială de acces nelimitat la toate standurile.

„Cursa de Rățuște” de la Cluj-Napoca nu este doar o competiție simbolică plină de culoare, ci o veritabilă lecție de solidaritate și responsabilitate socială oferită de comunitate. Întâlnirea din prima zi a verii reprezintă o oportunitate minunată pentru părinți și copii de a celebra Ziua Copilului prin fapte bune, transformând un gest simplu de donare într-un ajutor nespus pentru familiile aflate în momente de grea încercare.