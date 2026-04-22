Cursul de Vechiul Testament al Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction Munteanu, lansat la Târgul de carte Gaudeamus

Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a lansat o nouă carte în cadrul celei de-a 25-a ediții a Târgului de Carte Gaudeamus, care are loc în Piața Unirii din Cluj-Napoca, în perioada 22–26 aprilie 2026, fiind cel mai mare și longeviv târg de carte din Transilvania. Este vorba despre Cursul de Vechiul Testament al Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction Munteanu, predat la Academia Teologică din Cluj (astăzi Facultatea de Teologie Ortodoxă).

Cursul de Studiul Vechiului Testament, predat de Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction Munteanu, în calitate de profesor universitar la Academia Teologică din Cluj, a apărut anul acesta la Editura Renașterea, în colecția „Ortodoxia românească a secolului XX” – nr. 8, prin purtarea de grijă a părintelui prof. univ. dr. Ioan Chirilă și a părintelui lect. univ. dr. Stelian Pașca-Tușa, ambii cadre didactice la catedra de Studiului Vechiului Testament din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai.

Volumul a fost lansat miercuri, 22 aprilie, începând cu ora 18:00, în spațiul de evenimente al Târgului de carte Gaudeamus, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, precum și a mai multor clerici, teologi și oameni de cultură.

Au luat cuvântul și au prezentat noua apariție editorială: Părintele Mitropolit Andrei, care a evocat personalitatea și jertfelnicia Sfântului Liviu Galaction; părintele prof. univ. dr. Ioan Chirilă, care este și directorul Bibliotecii Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca; precum și prof. univ. dr. Adrian Opre, decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul UBB și vicepreședintele Asociației Culturale Ortodoxe „Nicolae Ivan” a mirenilor intelectuali din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului.

„Părintele profesor dr. Liviu Galaction Munteanu a fost o personalitate remarcabilă în teologia românească, cunoscut pentru dăruirea sa atât față de studenți, cât și față de credincioșii Bisericii Ortodoxe. Părintele profesor dr. Liviu Galaction Munteanu a jucat un rol esențial la Academia Teologică din Cluj, fiind un remarcabil profesor de Vechiul Testament. De la numirea sa ca profesor în 1924, părintele L.G. Munteanu a fost responsabil cu predarea disciplinelor de Isagogie, Exegeză și Arheologie Biblică, aducând o abordare riguroasă și inovativă studiului Vechiului Testament. Compediul său de «Introducere în Vechiul Testament», pe care îl oferim tiparului pentru prima dată, nu este doar un simplu curs teologic, ci un adevărat demers educațional care a integrat Tradiția Ortodoxă cu cercetările contemporane, contribuind semnificativ la formarea spirituală și intelectuală a studenților săi. Manualul părintelui profesor Liviu Galaction Munteanu este o reafirmare a centralității Scripturii în viața credincioșilor, un instrument de educație teologică profundă care continuă să fie relevant și astăzi, inspirând noi generații de cercetători și credincioși în căutarea adevărului divin”, se arată în cuvântul înainte al cărții, semnat de pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă și pr. lect. univ. dr. Stelian Pașca-Tușa, îngrijitorii volumului.

Evenimentul a fost moderat și prezentat de directorul Editurii Renașterea, preotul dr. Cătălin Pălimaru.

„Volumul sfântului preot mucenic și profesor universitar Liviu Galaction Munteanu este un gest de recuperare și revalorizare a operei celui care a fost și un apreciat dascăl al Academiei Teologice din Cluj. Deși alcătuit și predat studenților teologi clujeni în perioada interbelică și imediat după, deci cu zeci de ani în urmă, lucrarea este o dovadă a acriviei științifice a autorului și a vastei sale competențe în domeniul biblic. A fost un curs foarte util studenților în teologie de atunci dar este bogat în informații relevante pentru orice cititor preocupat de universul biblic. Cursul de Vechiul Testament pe care cei doi îngrijitori ai volumului – Pr. Prof. univ. dr. Ioan Chirilă și Pr. Lect. univ. dr. Stelian Pașca-Tușa – îl oferă tiparului pentru prima dată, nu este doar un simplu curs teologic, ci un adevărat demers educațional care a integrat Tradiția Ortodoxă cu cercetările contemporane, contribuind semnificativ la formarea spirituală și intelectuală a studenților Academiei Teologice din Cluj”, conform Editurii Renașterea.

Târgul de carte Gaudeamus

În perioada 22-26 aprilie 2026, între orele 10:00-20:00, în Piața Unirii din Cluj-Napoca se desfășoară a 25-a ediție a Târgului de Carte Gaudeamus, conform unei tradiții de un sfert de veac decenii. Evenimentul este organizat de Radio România, prin echipa Gaudeamus și Radio România Cluj, cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca.

Târgul de carte e găzduit în 16 pavilioane expoziționale, cu 55 de standuri care reunesc oferta a peste 85 de edituri, distribuitori de carte românească și străină, producători și distribuitori de muzică și jocuri educative.

Până duminică, 26 aprilie, sunt programate peste 40 de sesiuni de lansări și prezentare de carte, care vor oferi publicului prilejul de a se întâlni cu câțiva dintre cei mai îndrăgiți scriitori din întreaga țară.

Editura Renașterea participă la târg cu o ofertă generoasă de titluri ce aparțin unor importanți clerici, teologi și oameni de cultură din țară și din străinătate.

Cei care nu pot ajunge la Târgul de carte Gaudeamus din Piața Unirii, pot accesa site-ul gaudeamus.ro, unde vor putea găsi 56 de standuri virtuale ale participanților, astfel încât „noutățile editoriale, ofertele speciale și surprizele pregătite de participanți cu acest prilej vor fi accesibile și iubitorilor de carte care nu vor putea ajunge zilele acestea la Cluj-Napoca.

„Începând cu ediția Cluj-Napoca 2026, Târgul de Carte Gaudeamus va găzdui un nou proiect, derulat în orașele în care Caravana Gaudeamus va fi organizată cu sprijinul comunității locale, proiect denumit „Cărți pentru comunitate”. Cu sprijinul participanților la târg și al vizitatorilor, un fond de carte nouă va ajunge, cu prilejul fiecărei ediții de târg, la o bibliotecă publică din orașul gazdă sau dintr-o localitate din același județ. Primul beneficiar al acestui proiect va fi biblioteca din comuna Buza, județul Cluj”, conform organizatorilor.

Scurtă biografie

Liviu-Galaction Munteanu s-a născut la data de 16 mai 1898, în localitatea Cristian, județul Brașov, în familia învățătorilor Munteanu Nicolae și Maria (născută Bârsan). S-a format ca teolog la Liceul „Andrei Șaguna” din Brașov și la Institutul Teologic din Sibiu, apoi la Facultatea de Teologie din Cernăuți, unde a obținut și doctoratul. La 17 februarie 1927, a fost hirotonit preot de Episcopul Nicolae Ivan, care l-a numit profesor la Academia Teologică din Cluj, ajungând astfel titularul cursului de Noul Testament, duhovnic, apoi chiar rector al acestei instituții. În timpul ocupației horthyste, părintele Liviu-Galaction a rămas la Cluj, alături de Episcopul Nicolae Colan, insuflând speranță românilor asupriți și salvând vieți, inclusiv trei tineri evrei de la deportare.

După instalarea regimului comunist, a fost înlăturat din învățământ și, în 1952, Institutul Teologic din Cluj, pe care îl conducea, a fost desființat. Din anul 1952, a fost numit preot slujitor la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Bistrița, iar în anul 1958, a fost numit vicar administrativ de Arhiepiscopul Teofil Herineanu, sub ascultarea căruia, împreună cu părintele profesor Ioan Bunea, a întocmit o programă pentru catehizarea copiilor și adulților, fapt care l-a adus în atenția Securității. A fost anchetat, iar în 1959, condamnat la 17 ani de temniță grea, iar după recurs, la 8 ani de închisoare pentru „uneltire contra ordinii sociale”. A fost închis în penitenciarele Gherla și Aiud. A murit în 8 martie 1961, la închisoarea Aiud, ca urmare a tratamentului inuman la care a fost supus de regimul comunist.

Argumentele locale pentru canonizare au fost aprobate în cadrul unei ședințe de lucru a ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, în ianuarie 2021. De asemenea, la data de 20 iunie 2022, în ședința de lucru a Sinodului Mitropoliei Clujului, au fost discutate și analizate aspecte legate de proiectele de texte liturgice întocmite în vederea canonizării părintelui Liviu Galaction Munteanu.

În ședința de lucru din 25 februarie 2021, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis începerea demersurilor de canonizare a unor mărturisitori și mari duhovnici misionari români persecutați sau martirizați de regimul comunist, printre care s-a aflat și părintele Liviu Galaction Munteanu, propus pentru canonizare în anul 2025, cu prilejul împlinirii a 140 de ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române (1885) și a 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române (1925).

Astfel, după îndeplinirea tuturor demersurilor, în ședința de lucru din 11-12 iulie 2024, Sfântul Sinod a aprobat canonizarea a 16 noi sfinți români, părinți duhovnici și mărturisitori din secolul al XX-lea, printre care se numără și părintele Liviu Galaction Munteanu, fiindu-i atribuită titulatura „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj”, cu cinstire în ziua de 8 martie, ziua trecerii sale la Domnul, în închisoarea de la Aiud.

Proclamarea solemnă a canonizării celor 16 sfinți a avut loc în data de 4 februarie 2025, în Catedrala Patriarhală din București, cu prilejul celebrării a 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române (1925). Proclamarea locală a canonizării Sfântului Mucenic Liviu-Galaction a avut loc marți, 25 martie 2025, de Praznicul Bunei Vestiri, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, cu ocazia hramului Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului