Cursuri de îndrumare duhovnicească la Mănăstirea Nicula, Seria a XXIV-a (2026)

În perioada 9-12 martie 2026, la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula, județul Cluj, se desfășoară a XXIV-a serie a cursurilor preoțești de duhovnicie pentru clericii din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Aceste cursuri au loc de două ori pe an și se desfășoară sub forma unor colocvii, abordând teme de natură practică și formativă.

Luni, 9 martie, de la ora 14:00, la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a fost deschisă a doua sesiune a cursurilor de îndrumare duhovnicească din acest an. Cursurile au început cu o slujbă de Te Deum, oficiată în biserica nouă a așezământului monahal.

În continuare, în aula Centrului de Conferințe și Studii Patristice „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din cadrul mănăstirii, Părintele Mitropolit Andrei le-a adresat clericilor prezenți un cuvânt de învățătură, sfaturi și îndemnuri duhovnicești.

La întâlnirea duhovnicească au mai fost prezenți și au luat cuvântul: consilierul administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Clujului, preotul Cristian Baciu, care este coordonatorul cursurilor, protopopul de Gherla, preotul Paul Iulian Isip, și, în calitate de gazdă, starețul Mănăstirii Nicula, arhimandritul Iustin Miron.

În cele patru zile de curs, clericii cursanți participă la întregul program liturgic al mănăstirii și vor discuta pe diferite subiecte, dintre care amintim: rolul duhovnicului în societatea de astăzi, importanța spovedaniei și pregătirea pentru spovedanie, raportul dintre spovedanie și împărtășanie, spovedania și duhovnicia în cazuri speciale din punct de vedere religios-moral și psihic, moduri de abordare a penitentului în funcție de categoriile social-morale: tânăr, bătrân, familist, șomer, împătimit etc. În același timp, cursanții vor avea parte și de o serie de discuții practice inițiate de diferiți duhovnici, preoți profesori de la școlile teologice clujene și alți invitați speciali.

Marți, 10 martie, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a fost prezent în mijlocul clericilor și le-a adresat sfaturi duhovnicești și îndemnuri pastorale.

În acest an, prelegeri vor susține următorii invitați: vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Clujului – preotul Dumitru Boca, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, arhimandritul Dumitru Cobzaru, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, arhim. lect. univ. dr. Simeon Pintea, care este și cadru universitar al facultății de teologie, iar în calitate de invitat special al acestor cursuri de duhovnicie, lect. univ. dr. Mihnea Măruță, jurnalist, doctor în filosofie al Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și cadru didactic asociat la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul UBB – Departamentul de Jurnalism.

Cursurile au loc de două ori pe an și se adresează clericilor din cele nouă protopopiate ale Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, de pe raza județelor Cluj și Bistrița-Năsăud, fiind coordonate de consilierul administrativ bisericesc, preotul Cristian Baciu, și de consilierul cultural, preotul Cornel Coprean.

Prima sesiune de anul acesta, respectiv a XXIII-a serie, a avut loc în perioada 2-5 martie 2026, la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Rebra-Parva, județul Bistrița-Năsăud.

Scopul cursurilor de duhovnicie este de a construi un dialog între duhovnici și preoții cursanți pe subiecte de mare importanță pentru misiunea pastorală.

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului