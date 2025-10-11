Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Cuvânt IPS Andrei: Biserica mitropolitană din Feleac, pilon de cultură românească lângă Clujul regal

oct. 11, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit sâmbătă, 11 octombrie 2025, la conferința cu tema „Biserica mitropolitană din Feleac, pilon de cultură românească lângă Clujul regal”. Evenimentul a fost organizat cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la extinderea și renovarea bisericii monument istoric „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Feleacu, ctitorie a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare.

Mai multe