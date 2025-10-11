Cuvânt IPS Andrei: Biserica mitropolitană din Feleac, pilon de cultură românească lângă Clujul regal

Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit sâmbătă, 11 octombrie 2025, la conferința cu tema „Biserica mitropolitană din Feleac, pilon de cultură românească lângă Clujul regal”. Evenimentul a fost organizat cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la extinderea și renovarea bisericii monument istoric „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Feleacu, ctitorie a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare.
Mitropolitul Andrei: Cuvânt la Evenimentul muzical „Cântările Cerului”, ediția a III-a, Cluj-Napoca
Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în cadrul evenimentului muzical „Cântările Cerului”, ediția a III-a,...