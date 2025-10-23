Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Cuvânt IPS Andrei: Consfătuirea anuală a profesorilor de religie din județul Cluj | 2025

oct. 23, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit la Consfătuirea anuală a profesorilor de religie din județul Cluj, joi, 23 octombrie 2025, în Aula Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Mai multe