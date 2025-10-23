Cuvânt IPS Andrei: Consfătuirea anuală a profesorilor de religie din județul Cluj | 2025

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit la Consfătuirea anuală a profesorilor de religie din județul Cluj, joi, 23 octombrie 2025, în Aula Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
IPS Andrei: „Ortodocși credincioși, buni și misionari” | Predică la sărbătoarea Sf. Ardeleni | 2025
Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit la Mănăstirea „Petru Rareș Vodă” din localitatea...