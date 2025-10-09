Cuvânt IPS Andrei: Evocarea Episcopului Vasile Flueraș, la patru ani de la trecerea la Domnul

Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit cu prilejul evocării Episcopului Vasile Flueraș (Someșanul), la patru ani de la trecerea la Domnul, precum și cu prilejul lansării volumului „Iubirea ta mi te-a făcut minune… – In memoriam Episcop Vasile Flueraș (1948–2021)”, apărut la Editura Renașterea, și al vernisării expoziției „Chipuri care nu pleacă”.Evenimentul a avut loc joi seara, 9 octombrie 2025, la Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.
Mitropolitul Andrei: Predică la sfințirea Așezământului de copii din Parohia Cornești
Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit marți, 7 octombrie 2025, cu prilejul sfințirii...