Cuvânt IPS Andrei: Sfințirea Bisericii Așezământului de copii „Sf. Onufrie cel Mare” din Florești

sept. 27, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit sâmbătă, 27 septembrie 2025, la Așezământul pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare” din Florești, județul Cluj, cu prilejul sfințirii bisericii așezământului.

