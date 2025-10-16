Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Cuvânt IPS Andrei: Sfințirea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor”

oct. 16, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit joi, 16 octombrie 2025, cu prilejul inaugurării și sfințirii Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” din localitatea clujeană Sânnicoară, primul centru de îngrijiri paliative pediatrice cu asistență complexă și gratuită din România, proiect medico-social al Asociației „Sfântul Nectarie” din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului, care va oferi gratuit îngrijire pacienților minori cu boli cronice progresive, în diferite stadii ale bolii.

Mai multe