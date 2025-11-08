Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Cuvânt Mitropolitul Andrei: Parastas la Centrul de Îngrijiri Paliative din Cluj-Napoca | 2025

nov. 8, 2025 | Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit cu ocazia comemorării celor care au trecut la Domnul în ultimul an în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca. Evenimentul comemorativ a avut loc sâmbătă seara, 8 noiembrie 2025, în ajunul cinstirii Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina, ocrotitorul spiritual al instituției medico-sociale.

Mai multe