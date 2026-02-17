Radio Renașterea

Interviu | Teologie și spiritualitate ortodoxă

Cuviosul Iosif Vatopedinul ( 1921-2009) – repere biografice și duhovnicești | Constantin Grigore în dialog cu Pr. Iacov Feresuaru

de | feb. 17, 2026

Interviul realizat împreună cu Părintele Iacov Feresuaru urmărește să descopere lumii o personalitate aparte a monahismului contemporan. Gheronda Iosif Vatopedinul este un reper esențial în formarea intelectual-duhovnicească a mireanului și a monahului de astăzi. Cuviosul Iosif învăța că adevărata teologie nu se împlinește în bibliotecă, ci în inimă; nu se verifică doar prin acumularea de informații, ci prin lucrarea harului în omul care se roagă. Ca om al rugăciunii, Gheronda Iosif Vatopedinul nu a rămas niciodată ancorat în studiul teologic, ci și-a îmbogățit cunoașterea coborând în adâncul nevoințelor ascetice, antrenate în proximitatea Sfântului Iosif Isihastul.
Părintele Iacov este absolvent al Facultății de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu și, în prezent, masterand al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

