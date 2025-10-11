Cvartetul Arcadia, în recital la Festivalul „Toamna Muzicală Clujeană” 2025

Amfiteatrul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”, din noua clădire inaugurată recent pe strada Bucium nr.2, va găzdui sâmbătă, 11 octombrie 2025, de la ora 19.00, recitalul uneia dintre cele mai apreciate formații camerale din România – Cvartetul Arcadia. Ansamblul, recunoscut pe plan internațional pentru finețea interpretărilor și unitatea artistică a membrilor săi, va aduce în fața publicului un program de mare rafinament, cu lucrări semnate de Mieczysław Weinberg, Wolfgang Amadeus Mozart și Edvard Grieg. Recitalul face parte din seria manifestărilor incluse în cea de-a 58-a ediție a Festivalului Toamna Muzicală Clujeană, și se înscrie în tradiția evenimentelor camerale care pun în valoare excelența artistică a școlii muzicale clujene. Festivalul ”Toamna Muzicală Clujeană” este cofinanțat anul acesta de către Administrația Fondului Cultural Național.

Biletele online se pot achiziționa de pe site-urile entertix.ro și myticket.ro. De asemenea, biletele sunt disponibile și la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1–3, tel. 0756-048.318) sau, pot fi achiziționate cu o oră înainte de începerea concertului, direct de la locație, în limita locurilor disponibile.