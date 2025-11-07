„Dacă ninge, vei găsi” – concert de folk și colinde la Cluj-Napoca

Miercuri, 17 decembrie 2025, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca va avea loc concertul de folk și colinde „Dacă ninge, vei găsi”, un eveniment dedicat iubitorilor de muzică și atmosferei de sărbătoare.

Pe scenă vor urca Vasile Șeicaru, Magda Puskas, Florin Săsărman, alături de Nicolae „Nae” Matei, Alexandru Filip și Rareș Suciu, într-un spectacol care îmbină emoția colindelor cu sonoritățile muzicii folk.

Evenimentul este organizat de Expert G Entertainment, în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” Cluj-Napoca și Radio Renașterea.

Biletele sunt disponibile online, pe platforma entertix.ro.