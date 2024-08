Dan Negru, la ITO Bistrița: „Tinerii au fețe și suflete curate, viitorul creștin este luminos”

În cadrul Întâlnirii Tinerilor Ortodocși (ITO) de la Bistrița, jurnalistul Dan Negru a oferit un interviu pentru Radio Renasterea, discutând despre impresiile sale legate de eveniment și despre viziunea sa asupra viitorului creștin.

Dragoș Stroian: Domnule Dan Negru, ce v-a impresionat cel mai mult la ITO Bistrița, comparativ cu alte întâlniri similare la care ați participat?

Dan Negru: Ceea ce m-a impresionat în mod special aici, la Bistrița, sunt oamenii. Îmi plac foarte mult oamenii din Bistrița. Am avut ocazia să vin de mai multe ori și întotdeauna m-a impresionat pozitiv energia și entuziasmul tinerilor. Fețele lor sunt curate, sufletele lor sunt curate. Cred foarte mult în potențialul acestor tineri.

Dragoș Stroian: Cum vedeți diferențele dintre întâlnirile tinerilor ortodocși și alte festivaluri sau evenimente similare?

Dan Negru: Cred că frumusețea și bucuria se pot găsi în fiecare tip de întâlnire. Nu aș spune că există diferențe fundamentale. În esență, bucuria este universală. Cum spuneam și în timpul conferinței, poate că părintele Cleopa avea dreptate – pe același țevi poate curge atât apă de canal, cât și apă de izvor. Eu mă bazez pe această idee.

Dragoș Stroian: Care este viziunea dumneavoastră asupra viitorului creștin?

Dan Negru: Viitorul creștin este, fără îndoială, luminos. Nu am nicio îndoială în această privință. Am văzut mulți tineri la ITO și la alte întâlniri, și sunt convins că România, chiar și cu toate provocările, rămâne adânc ancorată în creștinism. Am avut ocazia să observ acest lucru în diverse contexte și cred că religia este o parte esențială a identității noastre.

Dragoș Stroian: În încheiere, ce mesaj ați dori să transmiteți tinerilor prezenți aici?

Dan Negru: Să mergem și noi pe ape, să avem curaj!

Jurnalistul Dan Negru a moderat astăzi, 31 august 2024, la Bistrița, conferința „Tinerețea – Timpul cu Hristos, vindecarea de vremuri!”, organizată cu prilejul Întâlnirii Tinerilor Ortodocși (ITO) din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului și sustinută de pr. Constantin Necula. La final, din partea organizatorilor, cei doi au primit câte o plachetă, „în semn de recunoștință și prețuire pentru cuvântul ziditor pus la inima noastră”.

FOTO CREDIT: IONUȚ CHIFA