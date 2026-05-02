Dan Prahase: La Radio Renașterea slujesc adevărați profesioniști ai cuvântului bun

La 1 mai, postul de radio Renașterea împlinește 27 de ani de activitate.

Este o perioadă în care, de la înființare și până acum, acest post de radio și-a îndeplinit cu vrednicie nobila misiune de a aduce în casele oamenilor valorile creștinismului ortodox.

Sunt adevărați profesioniști la acest post de radio. Felicitări întregului colectiv de la Radio Renașterea și felicitări celor care au înțelepciunea să asculte acest post de radio, radioascultătorilor Radio Renașterea.

Ar trebui acum să ne amintim versetul 8 din Psalmul 50: „Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite”.

Din punctul meu de vedere, cred că Radio Renașterea propagă cuvântul Domnului în inimile și sufletele radioascultătorilor acestui post de radio.

La mulți ani, Radio Renașterea!

Muzeograf Dan Prahase

Muzeul Grăniceresc Năsăud și colabortor Radio Renașterea

