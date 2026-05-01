Dana-Cristina Gîrbovan: Radio Renașterea oferă repere solide pentru credință, cultură și societate

„La ceas aniversar, când Radio Renaşterea împlineşte 27 de ani de slujire pe calea undelor, adresez felicitările mele tuturor celor care au susţinut această lucrare de suflet. Într-o lume aflată în continuă schimbare, cultivarea valorilor creştine rămâne esenţială nu doar pentru viaţa spirituală, ci şi pentru sănătatea democraţiei, pentru vitalitatea culturii naţionale şi pentru păstrarea identităţii naţionale.

Prin mesajul său constant, Radio Renaşterea oferă repere solide, încurajând dialogul, demnitatea şi respectul faţă de fiecare om. Vă urez puterea de a continua această misiune cu aceeaşi dăruire, inspirând generaţii şi întărind legătura dintre credinţă, cultură şi societate.

La mulţi ani, binecuvântaţi!”

Judecător Dana-Cristina Gîrbovan

Președintele Curții de Apel Cluj

