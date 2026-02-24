Daruri mici pentru bucurii mari, la Beclean

Voluntarii Asociației „Un Dar mic pentru o bucurie Mare” au pregătit, cu multă dăruire, mărțișoare și brățări realizate manual, întâmpinând astfel începutul primăverii printr-un gest de solidaritate.

Voluntari cu vârste cuprinse între 8 și 80 de ani au cusut și împletit cu bucurie aproximativ 300 de brățări și 300 de mărțișoare, fiecare purtând în el timpul, răbdarea și dragostea celor care le-au creat. De asemenea, vor fi disponibile și lumânări realizate cu grijă, menite să aducă lumină și speranță.

Produsele pot fi găsite la Beclean, la Biserica Parohia Ortodoxă Beclean III – „Sfânta Parascheva”, din cartierul Podirei, în cadrul Târgului de Mărțișor, duminică, 1 martie 2026.

Fondurile strânse vor fi direcționate către copiii din Preventoriul TBC Ilișua, pentru organizarea unor activități dedicate lor – zile de poveste, ateliere și împlinirea unor dorințe.

Organizatorii îi invită pe toți cei care doresc să înceapă primăvara cu o faptă bună să susțină această inițiativă, alegând un dar mic care poate aduce o bucurie mare.