Daruri pline de lumină pentru sărbătorile pascale: Târg de creații hand-made la Cluj

mart. 30, 2026

În pragul praznicului Învierii Domnului, clujenii sunt chemați să își deschidă inimile față de semenii lor aflați în dificultate prin participarea la un eveniment plin de semnificație și solidaritate. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Județean, organizează miercuri, 1 aprilie 2026, un târg de lucrări hand-made cu vânzare, menit să aducă bucurie atât creatorilor, cât și celor care vor trece pragul centrului comercial VIVO Cluj.

Manifestarea se va desfășura în intervalul orar 11.00-18.00, în zona intrării numărul trei, unde beneficiarii unităților rezidențiale vor expune obiecte realizate cu multă trudă și talent. Vizitatorii vor putea găsi icoane pictate, tablouri, obiecte decorative și diverse ornamente specifice sărbătorilor pascale, toate fiind rezultatul pasiunii acestor persoane pentru artă și frumos. Domnul Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, îndeamnă comunitatea să aprecieze efortul acestor oameni și să facă o faptă bună, subliniind că acest târg reprezintă cel mai bun prilej de a aduce lumină în sufletele celor cu care soarta a fost mai puțin generoasă.

Alături de persoanele adulte cu dizabilități din centrele de stat, la acest eveniment vor participa și beneficiari ai partenerilor sociali privați, precum Asociația pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Neuro-Psihici din Cluj prin Centrul de Zi Sfânta Maria, Fundația Bethesda și Floricica, Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sfântul Luca din Beclean, Fundația Estuar și Fundația FEBE. Această colaborare extinsă demonstrează forța comunității de a lucra împreună pentru binele comun și pentru integrarea armonioasă a persoanelor vulnerabile.

Dincolo de aspectul material, acest târg de lucrări hand-made reprezintă un pas important spre eliminarea barierelor și a prejudecăților. Pentru beneficiarii din unitățile rezidențiale, evenimentul este un moment de valorizare a talentului propriu, în timp ce pentru comunitatea clujeană este o lecție de toleranță și deschidere. Într-o perioadă a introspecției și a dăruirii, acest eveniment ne amintește tuturor că frumusețea gestului de a ajuta stă în recunoașterea demnității fiecărui om.

Mai multe din Eveniment | Societate
Tradiționala Procesiune de Florii la Bistrița

Protopopiatul Ortodox Bistrița organizează sâmbătă, 4 aprilie 2026, tradiționala Procesiune de Florii, un eveniment de o deosebită încărcătură duhovnicească ce se va desfășura în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și...

TRASEE DEVIATE CU OCAZIA MARATONULUI INTERNATIONAL CLUJ-NAPOCA

Cu ocazia Maratonului International Cluj-Napoca – editia a XV –a, duminica 29 martie 2026 in intervalul orar 05:00 – 13:00, sunt impuse restrictii de circulatie in zona centrala. Deschiderea circulaţiei rutiere pe tronsonul: str. Napoca – Piaţa Unirii – Bulevardul...