De 12 ani împreună! Zi aniversară pentru Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române

Duminică, 27 octombrie 2019, de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, s-au împlinit doisprezece ani de la înființarea Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române.

Centrul de Presă are două momente aniversare în fiecare an: sărbătoarea Sfintei Treimi, sub ocrotirea Căreia își desfășoară activitatea, și sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, ziua în care a fost înființat.

La inițiativa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Centrul de Presă Basilica a luat ființă în 27 octombrie 2007. Acesta cuprinde cinci componente: Radio Trinitas, Trinitas TV, publicațiile Lumina, Agenția de știri Basilica și Biroul de presă şi relaţii publice.

Componentele Centrului de presă transmit împreună mesajul și prezintă în societate instituţiile, activităţile şi atitudinile Bisericii Ortodoxe Române.

Părintele Patriarh Daniel a subliniat în repetate rânduri conlucrarea dintre cele cinci instituții din cadrul Centrului de presă, „asemenea unei mâini cu cinci degete”:

Centrul de Presă Basilica este asemenea unei mâini cu cinci degete prin care Biserica lucrează pentru o corectă informare a credincioșilor cu privire la viața şi activitatea ei astăzi. Prin mijloacele de comunicare radiofonic, audiovizual, tipărit și online, Biserica evidenţiază cu prioritate lumina din oameni, prezentând chipuri de iubire milostivă şi coresponsabilitate, prin care invită indirect pe membrii ei și pe oamenii din afara ei să devină la rândul lor chipuri de lumină și iubire milostivă, adică persoane profund umane.

Centrul de Presă Basilica reprezintă forma concretă de activitate a Sectorului Comunicaţii şi Relaţii Publice, în conformitate cu articolul 38 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, şi îşi desfăşoară lucrarea pe temeiul articolelor 161 şi 168 din acelaşi Statut, precum şi a Statutului de organizare şi funcţionare a Centrului de Presă Basilica, aprobat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al României prin Decizia Patriarhală nr. 5 / 2008.

La acest moment aniversar, colectivul postului de radio „Renașterea” al Arhiepiscopiei Clujului urează ostenitorilor Centrului de Presă Basilica mulți ani binecuvântați!

Foto credit: Basilica.ro