De la începuturi la maturitate: Mitropolia Clujului la 20 de ani

La împlinirea a 20 de ani de la înființarea Mitropoliei Clujului, emisiunea „Universul ideilor” readuce în atenție unul dintre cele mai importante momente din istoria recentă a Bisericii din Transilvania: ziua de 25 martie 2006, când, de sărbătoarea Bunei Vestiri, a fost înființată Mitropolia Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, devenită ulterior Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Invitat în studio a fost părintele Lect. Univ. Dr. Bogdan Ivanov, istoric și fost secretar al vrednicului de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania, care a evocat atmosfera acelor zile și semnificația momentului în care Înaltpreasfințitul Bartolomeu a devenit primul mitropolit al Clujului.

Dialogul a fost completat de fragmente din jurnalul Nicoletei Pălimaru, care au surprins atât vestea votului privind înființarea Mitropoliei Clujului, cât și atmosfera solemnă a slujbei din 25 martie 2006, în prezența Patriarhului Teoctist. Au fost aduse în atenție și comunicatele de presă, din aceea perioadă, date publicității de Biroul de presă al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

După două decenii, Mitropolia Clujului se afirmă ca un reper important al vieții spirituale, culturale și sociale din Transilvania, iar continuitatea acestei lucrări este dusă mai departe astăzi de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, întronizat ca mitropolit al Clujului în urmă cu 15 ani, tot într-o zi de Buna Vestire la 25 martie 2011.

Emisiunea „Universul ideilor” a fost realizată de Simona Vlasa și poate fi ascultată aici: