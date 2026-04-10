De la păstor de oi la îndrumător de suflete: 114 ani de la nașterea Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria

Vineri se împlinesc 114 ani de la nașterea Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați duhovnici români din secolul 20.

Sfântul cuvios de la mănăstirea Sihăstria s-a născut în data de 10 aprilie 1912, în comuna Sulița, fiind al cincilea copil din cei zece ai unei familii de țărani credincioși.

După terminarea școlii primare, tânărul Constantin, împreună cu frații săi, a primit în grijă turma de oi a familiei. Aceștia pășteau oile în apropierea schitului Cozancea, loc în care a intrat în contact cu viața pustnicească și cu monahii din zonă.

În anul 1929, a intrat în obștea Schitului Sihăstria, unde a fost format duhovnicește sub îndrumarea ieroschimonahului Ioanichie Moroi. După trecerea la cele veșnice a fraților săi, a rămas singur, continuând viața monahală.

Intrarea în monahism

După realizarea stagiului militar obligatoriu, în 1937 a fost tuns în monahism, primind numele Cleopa. Timp de aproape un deceniu a îngrijit turma de oi a schitului, iar în 1945 a fost hirotonit preot la Mănăstirea Neamț și numit egumen al Sihăstriei.

În 1947, odată cu ridicarea schitului la rang de mănăstire, a devenit arhimandrit.

Perioada comunistă a fost una de încercare, Părintele Cleopa retrăgându-se de mai multe ori în munți, între anii 1948 și 1964. După această perioadă, a revenit la Mănăstirea Sihăstria, unde a slujit ca duhovnic până la trecerea sa la cele veșnice, în 2 decembrie 1998.

Moștenire duhovnicească

De-a lungul vieții, a fost cunoscut pentru dragostea și grija față de credincioși, având numeroși ucenici. Un aspect mai puțin cunoscut este faptul că a fost naș de călugărie al Patriarhului Daniel, pe atunci tânărul teolog Daniel.

Moștenirea sa duhovnicească rămâne vie prin învățăturile simple și profunde, dintre care cele mai cunoscute sunt îndemnurile: „Mânca-v-ar Raiul” și „Răb-dare, răb-dare, răb-dare”. Părintele Cleopa este iubit în toată Ortodoxia. Cărţile despre viaţa şi învăţăturile sale au fost traduse în zece limbi.

Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria a fost canonizat în anul 2024, fiind trecut în sinaxar cu ziua de pomenire în data de 2 decembrie.

