Dealul Melcilor la 10 ani la Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Muzeul de Artă Cluj-Napoca, instituție publică de interes județean, care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, vă invită să vizitați, în perioada 22 octombrie – 2 noiembrie 2025, expoziția „Dealul Melcilor 10 / Csigadomb 10”. Vernisajul va avea loc în data de 22 octombrie 2025, de la ora 18:00.

Expoziția este un eveniment care marchează un deceniu de existență a taberei de creație inițiate de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și găzduită de Casa Szentimrei din Stana. În acești ani, la activitățile taberei de creație au participat patruzeci de artiști din Transilvania și Ungaria, ale căror lucrări vor face subiectul unui catalog de specialitate. Simpozionul, organizat cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, a ajuns la a zecea ediție sub conducerea artistului Attila Szabó, partenerii evenimentului fiind Fundația Szentimrei și Asociația Sensaria. Expoziția conține lucrări reprezentative: picturi în ulei, sculpturi, desene în pastel, lucrări realizate cu tehnici acrilice și tehnici mixte.