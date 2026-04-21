Debutul conferințelor preoțești de primăvară din anul 2026, cu tema generală: „Însoțirea pastorală a familiei, în contextul fragilităților contemporane”

În perioada 21 aprilie – 26 mai 2026, în cele nouă protopopiate ale Eparhiei Clujului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, se desfășoară conferințele preoțești de primăvară, cu tema generală „Însoțirea pastorală a familiei, în contextul fragilităților contemporane”, în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine.

Prima conferință de primăvară de anul acesta a avut loc marți, 21 aprilie, și i-a reunit pe cei peste 200 de clerici din Protopopiatul Cluj-Napoca și Protopopiatul Cluj I. Evenimentul s-a desfășurat în Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, la sediul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Întâlnirea a fost precedată de o slujbă de Te Deum, săvârşită de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Clujului, în paraclisul instituției de învățământ teologic, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, a membrilor Permanenței Consiliului eparhial și a clericilor din cele două protopopiate.

În continuare, în aula facultății, Părintele Mitropolit Andrei a prezidat lucrările conferinței, le-a adresat clericilor prezenți un cuvânt de învățătură despre rolul și importanța familiei creștine, prezentând tema omagială a anului 2026, proclamat drept „Anul omagial al pastorației familiei creștine”. Ierarhul a evidențiat faptul că temelia unei familii binecuvântate este viața trăită în Hristos și a îndemnat ca fiecare familie creștină să participe, duminică de duminică, la Sfânta Liturghie. De asemenea, a subliniat responsabilitatea preoților de a intensifica lucrarea misionară, pentru a-i apropia pe membrii familiilor de viața liturgică a Bisericii.

La rândul său, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a rostit un scurt cuvânt duhovnicesc, în care a spus că rugăciunea este temelia și soluția tuturor încercărilor din viața de familie, amintind că „cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu” (Luca 18, 27).

Invitatul permanent al conferințelor de primăvară din anul acesta, arhimandritul prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a susţinut prelegerea intitulată „Însoțirea pastorală a familiei, în contextul fragilităților contemporane” și a abordat, în special, subiectul „Pastorația familiei între „canoane” și discernământ duhovnicesc: Rigoare sau relație?”.

Părintele decan a evidențiat distanța tot mai accentuată dintre modelul ideal al familiei creștine și situațiile concrete întâlnite în viața pastorală, marcate de dificultăți precum lipsa timpului, deteriorarea comunicării și pierderea sensului vieții de familie.

„Susținerea familiei creștine în contextul actual necesită nu doar reafirmarea valorilor tradiționale, ci și o prezență activă și responsabilă a slujitorilor Bisericii în viața concretă a comunității.”

De asemenea, a subliniat că provocarea majoră a Bisericii nu mai este doar afirmarea adevărului despre familie, ci găsirea unui mod viu și credibil de a rămâne alături de oameni atunci când acest ideal nu mai poate fi atins. Totodată, a evidențiat necesitatea unei schimbări de perspectivă: de la corectare la însoțire, de la discurs general la întâlnire personală, de la soluții rapide la discernământ.

Astfel, în cadrul prelegerii au fost abordate crizele concrete care afectează familia contemporană — lipsa timpului, ruptura comunicării și pierderea sensului — dar și rănile mai puțin vizibile: rușinea, vinovăția și singurătatea trăită chiar în interiorul cuplului. În acest context, s-a accentuat rolul preotului nu doar ca păstrător al rânduielii, ci ca prezență vie, capabilă să asculte, să înțeleagă și să nu abandoneze.

„Familia creștină nu va fi susținută prin idealuri înalte fastuos proclamate, ci prin fidelitatea concretă a celor care aleg să rămână lângă ea chiar și atunci când nu mai corespunde idealului, adică nu mai este perfectă. În acest context, preoții au fost provocați să regândească misiunea pastorală nu ca aplicare de reguli, ci ca însoțire reală a omului. Între adevăr și milă, între rânduială și fragilitate, pastorația devine un exercițiu de discernământ și fidelitate. (…) În fața unor realități marcate de oboseală, rupturi și pierderea sensului, preoții sunt chemați nu doar să transmită adevărul, ci să însoțească omul concret, cu răbdare și discernământ. Familia nu are nevoie doar de idealuri, ci de prezență — de cineva care să nu plece atunci când devine foarte greu să atingi idealul”, a subliniat arhim. prof. Teofil Tia.

Conferința semestrială s-a încheiat cu luări de cuvânt din partea preoților prezenți, în frunte cu protopopul de Cluj-Napoca – preotul Alexandru-Constantin Ciui, protopopul de Cluj I – preotul Dan Hognogi și pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie – directorul Școlii Doctorale de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Cei doi protopopi au făcut anunțuri de ordin administrativ-pastoral și i-au mulțumit decanului facultății, arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, pentru prelegerea susținută și pentru ospitalitate.

Conferințele preoțești din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului se desfășoară în fiecare an, primăvara și toamna, în cele nouă protopopiate ale Eparhiei: Cluj-Napoca, Cluj I, Gherla, Dej, Turda, Huedin, Bistrița, Năsăud și Beclean.

Anul acesta, la conferințele de primăvară, tema întâlnirilor este legată de „Anul omagial al pastorației familiei creștine”, iar la conferințele de toamnă va fi abordat al doilea subiect din tematica propusă de Patriarhia Română pentru anul 2026: „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame)”.

În perioada următoare, conferințele de primăvară se vor desfășura în protopopiatele următoare: Bistrița (28 aprilie), Turda (30 aprilie), Beclean (5 mai), Huedin (7 mai), Gherla (12 mai), Dej (19 mai) și Năsăud (26 mai).

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului