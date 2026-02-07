Decalogul crescătorului de oi | Conf. Univ. Dr. Avram Fițiu (AUDIO)

Oaia, comoara vie a satului românesc

Alături de invitatul nostru, Conf. Univ. Dr Avram Fițiu de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, un cercetător care vorbește despre pământ cu rigoare științifică, dar și cu respect pentru sufletul satului românesc. Împreună vom încerca să ne readucem la rădăcini, dar să ținem privirea îndreptată spre ceea ce poate deveni satul românesc de mâine. Vorbim despre agricultură nu doar ca economie, ci ca formă de continuitate, responsabilitate și rost.

În această ediție pornim de la unul dintre cele patru simboluri esențiale ale tradiției noastre rurale – oaia, albina, nucul și cânepa – resurse aparent simple, dar cu un potențial economic, cultural și strategic uriaș. Întrebarea care ne însoțește este una directă și curajoasă: pot deveni aceste repere tradiționale piloni reali de dezvoltare, capabili să aducă un venit stabil unei gospodării românești?

Ediția de astăzi este dedicată oieritului – nu ca ocupație a trecutului, ci ca economie vie, adânc legată de istoria și identitatea noastră. Oaia a însemnat de-a lungul veacurilor hrană, îmbrăcăminte, siguranță și continuitate. Într-o lume grăbită, oieritul rămâne una dintre activitățile care pot îmbina tradiția cu soluțiile moderne, munca grea cu demnitatea și priceperea.

În dialogul de astăzi aflăm ce înseamnă o stână modernă, cum pot fi valorificate inteligent laptele, carnea și lâna, care sunt greșelile ce duc la eșec și cum se poate face trecerea de la subzistență la antreprenoriat. Totul sub forma unui „Decalog al crescătorului de oi” – zece repere pentru claritate, echilibru și viitor.

Pentru că oieritul nu este doar supraviețuire, ci poate fi meserie, vocație și șansă reală de trai. Așa cum spune o vorbă veche, „oaia nu te îmbogățește peste noapte, dar nu te lasă flămând niciodată”.

Vă invităm să rămâneți alături de noi pentru un dialog despre rânduială, răbdare și legătura vie dintre om, pământ și rost.

Foto credit: Arhiva personală Ramona Mocian