Denia Canonului celui Mare se săvârșește în acest an luni seara

În rânduiala Postului Mare, una dintre cele mai impresionante și mai profunde slujbe ale Bisericii este Denia Canonului celui Mare, alcătuit de Sfântul Andrei Criteanul. Prin bogăția imnelor și prin chemarea stăruitoare la pocăință, această slujbă îi invită pe credincioși la cercetarea conștiinței și la întoarcerea sinceră către Dumnezeu.

În mod obișnuit, Denia Canonului celui Mare se săvârșește miercuri seara, în săptămâna a cincea a Postului Mare, fiind de fapt utrenia zilei de joi. În anul 2026, însă, rânduiala liturgică aduce o situație aparte.

Praznicul Bunei Vestiri, unul dintre marile praznice împărătești ale Bisericii, este sărbătorit în acest an miercuri, 25 martie. Pentru a păstra frumusețea și solemnitatea acestei mari sărbători, rânduiala tipiconală prevede mutarea Deniei Canonului celui Mare în ziua de luni seara.

Această prevedere este menționată și în Anuarul liturgic și tipiconal pe anul 2026, publicat de Patriarhia Română, unde se arată că Denia Canonului celui Mare se săvârșește luni seara, deoarece marți este ajunul Bunei Vestiri, iar miercuri întreaga rânduială liturgică este dedicată acestui praznic împărătesc.

Mutarea slujbei nu reprezintă o noutate în viața liturgică a Bisericii. Tipicul bisericesc prevede această rânduială ori de câte ori Buna Vestire coincide cu perioada Deniei Canonului celui Mare, pentru a evita suprapunerea slujbelor. O situație asemănătoare a avut loc și în anul 2015, când data Sfintelor Paști a fost aceeași ca în acest an, 12 aprilie.

Canonul cel Mare, alcătuit de Sfântul Andrei Criteanul, este una dintre cele mai impresionante creații imnografice ale Ortodoxiei. Prin numeroase exemple din Sfânta Scriptură, el așază înaintea credincioșilor drumul pocăinței și al întoarcerii către Dumnezeu, chemându-i la o lucrare lăuntrică de îndreptare și de apropiere de Hristos.

Pe de altă parte, Buna Vestire este un praznic al bucuriei și al nădejdii, momentul în care Arhanghelul Gavriil îi vestește Fecioarei Maria că va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, chiar și în perioada Postului Mare, Biserica rânduiește dezlegare la pește, ca semn al bucuriei acestei sărbători.

În Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va săvârși Denia Canonului celui Mare în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

De asemenea, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va oficia Denia Canonului celui Mare la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din Florești, județul Cluj, slujba urmând să înceapă de la ora 18:00.