Denia celor 12 Evanghelii, la Biserica „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca

În Sfânta și Marea Joi, 9 aprilie 2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a slujit în Parohia „Schimbarea la Față” de pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca.

Cu acest prilej, începând cu ora 18:00, în biserica parohială, ierarhul a oficiat Utrenia Sfintelor și Mântuitoarelor Pătimiri ale Domnului Iisus Hristos (Denia din Sfânta și Marea Vineri, cunoscută și ca Denia celor 12 Evanghelii), înconjurat de un sobor de clerici, din care au făcut parte: părintele paroh Titus Moldovan, pr. conf. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, director al Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca și cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din municipiu, părintele Petru Ioan Ilea, arhidiaconul Dan-Grigore Văscu, directorul postului de radio Radio Renașterea, precum și alți preoți invitați.

În cadrul deniei, au fost citite douăsprezece pericope evanghelice, care descriu Sfintele Pătimiri ale Mântuitorului Iisus Hristos. La finalul fiecărei Evanghelii, strana a răspuns: „Slavă îndelung-răbdării Tale, Doamne, slavă Ție, Doamne, slavă Ţie!”, preamărind astfel îndelunga-răbdare a Domnului.

După Evanghelia a cincea, care relatează cererea mulțimilor de a-L răstigni pe Hristos și de a-l elibera pe Baraba, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, ajutat de clericii slujitori, a luat pe umeri crucea din spatele Sfintei Mese și, purtând-o în procesiune, a așezat-o în naosul bisericii.

Potrivit Sinaxarului din Triod, în această zi se face pomenirea Sfintelor și înfricoșătoarelor Pătimiri ale Domnului: batjocoririle, lovirile, răstignirea și moartea pe cruce, primite de bunăvoie pentru mântuirea lumii.

Două feluri de iubire: jertfa lui Hristos și rătăcirea lui Iuda

În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei, pr. conf. univ. dr. Liviu Vidican-Manci a vorbit despre contrastul dintre iubirea adevărată și iubirea greșit orientată, arătând că intensitatea iubirii este aceeași, însă direcția ei face diferența.

Iubirea adevărată și iubirea rătăcită – două direcții ale inimii

Părintele Profesor a subliniat că iubirea lui Hristos este o iubire jertfelnică, întemeiată pe adevăr și dusă până la capăt:

„Suntem în fața a două manifestări a iubirii, ambele foarte puternice. Una este iubirea lui Hristos, o iubire pe care o cunoaștem din sfintele evanghelii. Este iubirea care se bazează pe adevăr și este iubirea care culminează cu sacrificiul. Pentru că așa se sfârșește și evanghelia de astăzi, cu sacrificiul Mântuitorului nostru Iisus Hristos și cu ducerea lui spre îngropare.”

În opoziție, aceeași putere a iubirii poate deveni rătăcire atunci când este orientată greșit, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Iuda:

„Dar cealaltă iubire este iubirea specifică lui Iuda. Spun părinții că are aceeași intensitate, doar că este orientată greșit. Iubim cu aceeași putere cu care îl iubim pe Dumnezeu, iubim păcatul. […] Iuda se îndrăgostește de un Iisus pe care și-l imaginează el, nu de Iisus care era în fața lui.”

Hristos – modelul iubirii smerite care duce la viață

În continuare, părintele a arătat că adevărata iubire se descoperă în Persoana lui Hristos, Care Se jertfește pentru viața lumii și cheamă pe fiecare la comuniune:

„Mântuitorul este multă smerenie și foarte multă dragoste. Și el avea să învieze, dar Iuda nu-l mai poate vedea pentru că alege calea cea cumplită a privării de viață, punându-se deasupra lui Dumnezeu, singurul care dă și ia viața. În această zi ne amintim, deci, de Euharistie, de iubire, o iubire la care ne invită să participăm și, în același timp, ne invită să o împărtășim cu ceilalți, iubirea care izvorăște din adevăr. […] Hristos este singurul care spune, jertfindu-se, vei dobândi învierea, pentru că vei face o jertfă din dragoste și nu o jertfă pentru cele materiale și pentru cele ale lumii.”

La finalul deniei, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a oferit credincioșilor iconițe cu Cina cea de Taină, în semn de binecuvântare și apropiere sufletească.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei.

În Sfânta și Marea Vineri, 10 aprilie, începând cu ora 18:00, în aceeași biserică, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul va oficia Denia Prohodului Domnului.

Text: Viorica Văscu și Marian Șomlea

Foto: Iulian Crișan

Mai multe poze AICI