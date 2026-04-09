Denia celor 12 Evanghelii, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca | 2026

În Sfânta și Marea Joi, 9 aprilie 2026, de la ora 18:00, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Denia celor 12 Evanghelii.

În cadrul deniei, ierarhul și clericii prezenți au citit cele douăsprezece pericope evanghelice care prezintă tabloul complet al patimilor Mântuitorului Iisus Hristos.

După Evanghelia a cincea, care relatează cererea mulțimilor în fața lui Pilat de a-L răstigni pe Hristos și de a-l elibera pe tâlharul Baraba, Mitropolitul Andrei, ajutat de ceilalți preoți slujitori, a luat pe umeri crucea din spatele Sfintei Mese din Altar și, purtând-o în procesiune, a așezat-o în naosul Catedralei.

„Scoaterea Sfintei Cruci din Altar, care reprezintă cerul, și așezarea ei în naosul bisericii, care simbolizează lumea, reprezintă ieșirea Fiului lui Dumnezeu din slava dumnezeiască și venirea Sa în istorie, în lume.”

La finalul Deniei, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai, arhimandritul prof. univ. dr. Teofil Tia, a rostit un cuvânt de învățătură pe tema „Liturghia smereniei”, pornind de la momentele Pătimirilor Domnului, așa cum sunt ele prezentate în cele 12 Evanghelii citite. De asemenea, acesta a explicat diferența dintre smerenie și umilință.

„Gestul Mântuitorului ne invită la multă smerenie, pentru că trăim într-o epocă în care lumea este foarte revendicativă și orgolioasă, vorbind tot timpul despre drepturi și prea puțin despre obligații și despre cum am putea să clădim dragostea între oameni.”

Răspunsurile la slujbă au fost date de Corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de pr. prof. emerit Vasile Stanciu.

În Sfânta și Marea Vineri, 10 aprilie, începând cu ora 18:00, la Catedrala Mitropolitană, Părintele Mitropolit Andrei va oficia Prohodul Domnului.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului