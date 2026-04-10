Denia Prohodului Domnului | Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca | 2026

La Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în Sfânta și Marea Vineri, 10 aprilie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, înconjurat de un sobor de clerici, a oficiat Denia Prohodului Domnului.

Din sobor au făcut parte clerici de la Centrul Eparhial, slujitori ai Catedralei și părinți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din municipiu.

Slujba Prohodului a fost cântată alternativ de soborul de clerici, în frunte cu Părintele Mitropolit Andrei, alături de Corul Catedralei – dirijat de pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, cântăreții stranei Catedralei și credincioșii prezenți, ţinând în mâini lumânări aprinse.

La finalul deniei, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, pornind de la versetul scripturistic: „este rânduit oamenilor o dată să moară, iar după aceea să fie judecata” (Evrei 9, 27). În acest sens, a vorbit despre judecata particulară și cea universală.

Ierarhul a atras atenția asupra faptului că suntem muritori cu toții și trebuie să ne pregătim pentru momentul trecerii din această lume, făcând pe pământ fapte bune și având o viață creștinească aleasă, pentru a dobândi Raiul.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a îndemnat credincioșii să pună în lucrare faptele milei creștine, care au consecințe veșnice, explicând că acestea vor fi răsplătite de Domnul Hristos la Dreapta Judecată, după cum citim în Sfânta Evanghelie:

„Când va veni Fiul Omului întru slava Sa și toți sfinții îngeri împreună cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și-i va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine. Atunci drepții Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă: întrucât ați făcut unuia dintre acești prea mici, Mie Mi-ați făcut” (Matei 25, 31-40).

„Fiind atenți la spusele Scripturii și la învățăturile oamenilor buni, iubiți frați și surori, să trăim frumos zilele pe care le mai avem, pentru că, atunci când vom muri, urmează judecata particulară, iar la vremea rânduită Domnul Hristos Se va întoarce și va fi judecata universală”, a conchis ierarhul.

Slujba s-a încheiat cu procesiunea de înconjurare a Catedralei Mitropolitane cu Sfântul Epitaf, care simbolizează ducerea către mormânt a Mântuitorului. În cadrul procesiunii au fost făcute patru opriri și la fiecare oprire a fost rostită o ectenie.

La finalul procesiunii, la intrarea în lăcașul de cult, credincioșii prezenți au trecut pe sub Sfântul Epitaf, iar Părintele Mitropolit Andrei i-a miruit și i-a binecuvântat pe toți, oferindu-le în dar câte o iconiță cu scena punerii în mormânt a Domnului.

Apoi, Sfântul Epitaf a fost așezat pe Sfânta Masă din Altar, cântându-se troparul „Iosif cel cu bun chip…”.

Sfântul Epitaf înseamnă acoperământ de mormânt, aceasta fiind semnificația în limba greacă a Epitafului. Deci, trecerea pe sub Sfântul Epitaf se face „pentru a arăta că cei prezenți participă la suferințele și la moartea lui Hristos, trecând prin mormântul Mântuitorului pentru a învia împreună cu El”.

Denia Prohodului Domnului cuprinde o serie de cântări sau imne, împărțite în trei stări, inegale ca număr de strofe, cântate și de credincioși. Aceste cântări exprimă durerea pentru răstignirea și moartea Mântuitorului. Alcătuirea Prohodului este atribuită imnografului bizantin Iosif Studitul. Această slujbă este Utrenia din Sâmbăta Mare, care se oficiază în seara Vinerii Mari.

Sfânta Lumină

Sfânta Lumină de la Ierusalim, adusă în țară de o delegație a Patriarhiei Române, va ajunge și anul acesta la Cluj-Napoca, sâmbătă, 11 aprilie, în jurul orei 21:00, pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din municipiu, unde va fi întâmpinată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Ierarhul va împărți Sfânta Lumină delegațiilor din cele nouă protopopiate ale Eparhiei, precum și tuturor celor prezenți.

Lumina Sfântă va fi oferită credincioșilor la Slujba Învierii Domnului, începând cu ora 00:00, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, precum și la parohiile din întreaga Arhiepiscopie.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului