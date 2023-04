Denia Prohodului Domnului la Catedrala Episcopală “Sfânta Treime” din Baia Mare

Vineri, 14 aprilie 2023, în Sfânta şi Marea Vineri din Sfânta Săptămână a Pătimirilor Domnului, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Denia Prohodului Domnului, împreună cu soborul de preoţi şi diaconi ai Catedralei Episcopale “Sfânta Treime” din Baia Mare.

„Departe de a pune accentul pe Pătimirea, Răstignirea şi moartea Domnului, Biserica Răsăritului, Biserica Ortodoxă, totuşi, parcurge o perioadă de şapte săptămâni de post, 40 de zile, plus săptămâna Sfintelor Pătimiri, în care clerul şi poporul lui Dumnezeu înţelege ca, primid dar Lumina Învierii Domnului şi bucuria şi pacea ei, se cuvine să mergem pe acelaşi drum”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

„De aceea, în Postul Mare, Biserica Ortodoxă îmbracă haine cernite, clerul şi credincioşii participă la slujbele lungi şi mult mai frecvente, ţin post după puteri şi se roagă cu evlavie şi neîncetat. Deci, călătoria este o nevoinţă spre umilinţă. Înţelegem că nevoinţa, postul şi rugăciunea, asumate de către credincioşi, sunt, propriu-zis, crucea pe care înţeleg ei s-o poarte pe urma lui Hristos, ca să fie părtaşi slavei Învierii Domnului. Iată, am ajuns în Săptămâna Mare a Sfintelor Pătimiri. Ieri am participat la Denia celor 12 Evanghelii, care este un memorial al ultimei călătorii şi al ultimelor momente şi evenimente din viaţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi am ajuns la picioarele Crucii împreună cu Maica Domnului, cu Mironosiţele Femei şi cu Sfântul Evanghelist Ioan. Am privit cu ochii sufletului şi cu inima îndurerată cum a fost luat de pe Cruce de Iosif şi Nicodim şi aşezat în mormânt. Şi am privit de departe, înţelegând de departe, iată, la 2000 de ani. Am privit de departe locul unde a fost pus Domnul şi piatra pe care au aşezat-o la uşa Mormântului Iosif şi Nicodim. În seara aceasta, la Denia Prohodului Domnului, în cadrul Utreniei sau a privegherii de seară, de noapte, se cântă cea mai tânguitoare cântare, o capodoperă a Bisericii Răsăritului, Slujba Prohodului sau a Prohodirii Domnului. Bisericile sunt arhipline, poporul cântă împreună, şi toată această cântare se termină în cele trei stări. Este o viersuire, o imnografie, o poezie minunată, în trei stări, cu profunde elemente dogmatice şi teologice. Toată această tânguire se încheie cu glasul Maicii Domnului, acela prin care strigă să-şi ţină făgăduinţa: să Învieze şi cu El să Învieze pe toţi cei legaţi în iad din veac, pe toţi cei din veac adormiţi şi pe toţi oamenii care vor crede şi vor mărturisi că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, că S-a Întrupat, a Pătimit, S-a Răstignit, a murit şi a Înviat a treia zi”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Soborul preoților slujitori a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial administrativ, Protos. Srafim Bilţ, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Pr. Viorel Bud, Pr. Prof. Florin Hoban, inspector şcolar pentru Religie, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, duhovnicul Seminarului „Sfântului Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Florin Bălan, Pr. Dr. Valeriu Vana, responsabilul Agenţiei de pelerinaje, Arhid. Teodosie Bud, consilier economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” și Ipod. Vasile Pop.

Slujba Deniei Prohodului Domnului s-a desfăşurat cu Sfântul Epitaf în mijlocul Catedralei, aşezat pe masă, încadrat de frumoase flori roşii şi albe. Cântarea Prohodului Domnului a fost făcută, alternativ, de soborul preoţilor şi diaconilor, de strana Catedralei, alcătuită din diaconi şi teologi, de Corul „Doxologia” al Catedralei „Sfânta Treime”, dirijat de Prof. Paula Simionca, şi de Grupul coral al Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi ai Catedralei Episcopale Maramureşene şi de tineri din Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români, dirijat de Pr. Ionuţ Pleş.

Denia Prohodului Domnului a continuat cu procesiunea cu Sfântul Epitaf în jurul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, susţinut de patru preoţi, în sunet de toacă, cu lumânări în mâini şi cântări adecvate, la care au luat parte marea mulţime de credincioşi, mai multe mii, care au participat la această frumoasă slujbă de seară, traseu încheiat cu trecerea pe sub Sfântul Epitaf şi atingerea lui, după care acesta a fost din nou coborât în sfântul locaş de închinare.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit în această seară a frumoasă meditaţie despre stprile Prohodului Domnului, cântările care se interpretează, şi a vorbit despre chinurile Mântuitorului pe Cruce, pînă la punerea în Mormânt.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

