Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Radio Renașterea

Dependența de tehnologie | Protos Cleopa Dobocan

nov. 18, 2025 | Predici

Cuvânt de învățătură rostit de Protos. Cleopa Dobocan, starețul Mănăstirii „Sfântul Pantelimon” de la Dâncu, Jud. Cluj, rostit la Slujba Vecerniei în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în adoua seară duhivnicească din Postul Nașterii Domnului, 18 noiembrie 2025.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Dependența de tehnologie | Protos Cleopa Dobocan
Loading
/

DISTRIBUIE

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/radio-renasterea/" target="_self">Radio Renașterea</a>

Radio Renașterea

Mai multe

Ce înseamnă să fiu un om duhovnicesc? | Pr. Vlad Todoran

Ce înseamnă să fiu un om duhovnicesc? | Pr. Vlad Todoran

Cuvântul de învățătură al Părintelui Vlad Todoran, paroh al Bisericii „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul” din Sălișca – Protopopiatul Dej, rostit la Slujba Vecerniei în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în a treia seară duhivnicească din Postul Nașterii Domnului,...