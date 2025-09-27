Deschiderea anului universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

Luni, 29 septembrie 2025, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” își va deschide oficial cursurile noului an universitar 2025–2026.

Programul va începe la ora 10:00 cu oficierea Sfintei Liturghii în Paraclisul Facultății, de către pr. prof. Dumitru Boca, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, împreună cu un sobor de preoți profesori și diaconi, răspunsurile fiind date de studenți, iar la final va fi săvârșită slujba de Te Deum, după care părintele Dumitru Boca va da citire mesajului de binecuvântare transmis de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului.

În continuare, de la ora 12:00, în Aula Facultății va avea loc ceremonia festivă de deschidere a anului universitar. În cadrul acesteia, decanul instituției, arhim. prof. univ. dr. habil. Teofil Tia, va adresa un cuvânt de bun venit, iar pr. lect. univ. dr. Bogdan Ivanov va susține prelegerea inaugurală cu tema „Ne mai putem întoarce la Niceea? 1700 de ani de la primul Sinod Ecumenic”.

Ziua va continua cu ședința festivă a Departamentului de Teologie Ortodoxă și întâlniri ale studenților și masteranzilor cu tutorii de an și cu reprezentanții OSUBB și ai Consiliului Studenților Facultății.

Evenimentele se vor încheia în Aula Facultății, de la ora 20:00, cu o întâlnire a studenților din anul I cu părintele duhovnic, ierom. Grigorie Foltiș, și cu reprezentanții organizațiilor studențești.

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca îşi are începuturile în anul 1924, prin înfiinţarea Institutului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, de către vrednicul de pomenire Episcop Nicolae Ivan. După o istorie frământată, în care activitatea institutului a fost chiar sistată (între anii 1952-1990), potrivit protocoalelor încheiate între Ministerul Învăţământului şi Patriarhia Română, începând din anul universitar 1992-1993, Institutul Teologic din Cluj, reînființat în 1990, a fost integrat în Universitatea Babeş-Bolyai, primind numele de Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca.